Глава МИД РК принял посла Китая

Стороны выразили готовность и далее укреплять координацию и тесное взаимодействие в рамках ООН, ШОС, СВМДА, формата "Центральная Азия - КНР" и других многосторонних механизмов

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Пекин. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу в рамках участия в 4-м совещании министров иностранных дел формата "Центральная Азия - Китай" провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу в рамках участия в 4-м совещании министров иностранных дел формата "Центральная Азия - Китай" провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, сообщает пресс-служба МИД РК.





В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахстанско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.





Нуртлеу подчеркнул, что развитие отношений всестороннего стратегического партнерства с Китаем представляет собой один из неизменных важных приоритетов во внешней политике Казахстана. Отметил необходимость принятия совместных усилий для реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в целях дальнейшего расширения многогранного сотрудничества между двумя странами, в особенности в сфере торговли и инвестиций.





Стороны выразили готовность и далее укреплять координацию и тесное взаимодействие в рамках ООН, ШОС, СВМДА, формата "Центральная Азия - КНР" и других многосторонних механизмов.





В тот же день глава МИД Мурат Нуртлеу встретился с секретарем парткома провинции Шэньси Чжао Идэ. Этот регион является одним из основных транспортно-логистических хабов КНР. На переговорах обсуждены вопросы развития и укрепления взаимовыгодного сотрудничества в сфере обеспечения эффективных грузоперевозок по трансконтинентальному маршруту Китай - Европа - Китай, а также налаживания межрегионального взаимодействия.





Сторонами с удовлетворением отмечено открытие прямого авиасообщения по маршруту Сиань - Астана - Сиань, что, несомненно, положительно скажется на расширении обменов между гражданами и бизнесменами двух стран.