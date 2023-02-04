Глава МИД РК совершил первый в истории официальный визит в Королевство Бахрейн

Была достигнута договоренность о разработке дорожной карты сотрудничества между Казахстаном и Бахрейном, в которой будут отражены конкретные направления дальнейшего взаимодействия

Фото: МИД РК

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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди посетил с официальным визитом Королевство Бахрейн, - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди посетил с официальным визитом Королевство Бахрейн, информирует Министерство иностранных дел Республики Казахстан.





Бахрейнская сторона придала особое значение визиту главы внешнеполитического ведомства Казахстана. Министр был принят королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой, которому передал теплые слова приветствия и пожелания от имени президента РК Касым-Жомарта Токаева.





Тлеуберди ознакомил собеседника с новым этапом политической и экономической модернизации Казахстана. В свою очередь король высоко оценил темпы современного развития РК и выразил поддержку реформам президента, проводимым во благо казахстанского народа.





Учитывая динамику развития казахстанско-бахрейнского политического взаимодействия, стороны отметили важность продолжения диалога на высшем уровне. В целях расширения торгово-экономических связей договорились прилагать совместные усилия для решения транспортно-логистических вопросов. Также состоялся обмен мнениями о международной ситуации в мире и по проблемам региональной и глобальной безопасности", - рассказали в пресс-службе МИД.





В ходе переговоров с заместителем премьер-министра Халидом бен Абдулла Аль Халифой стороны рассмотрели пути углубления двустороннего сотрудничества в различных сферах. Казахстанская сторона подчеркнула, что Бахрейн является важным партнером нашей страны на Ближнем Востоке.





Благодаря взаимной политической поддержке мы сейчас имеем дружественные отношения, основанные на взаимном доверии и активном сотрудничестве", - сказал Тлеуберди.





Стороны позитивно оценили высокий уровень взаимодействия двух стран, при этом подчеркнули, что имеющийся потенциал в торгово-экономической сфере используется не в полной мере. В этой связи была достигнута договоренность о разработке дорожной карты сотрудничества между Казахстаном и Бахрейном, в которой будут отражены конкретные направления дальнейшего взаимодействия.





Во время встречи с министром иностранных дел Абдуллатифом бен Рашидом Аль Заяни был обсужден весь комплекс вопросов двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Министры также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание было уделено межрегиональной кооперации в рамках диалоговой платформы "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива".





Бахрейнская сторона приветствовала первый в истории двусторонних отношений официальный визит главы МИД Казахстана в Бахрейн и выразила надежду, что он придаст дополнительный импульс дальнейшему наращиванию сотрудничества во всех сферах.





Программа визита завершилась переговорами в Торгово-промышленной палате Бахрейна. С председателем ТПП Самиром Нассом и представителями бахрейнских бизнес-кругов были рассмотрены пути активизации торгово-экономических и инвестиционных связей, а также сотрудничество между международным финансовым центром "Астана" и Международным исламским финансовым рынком Бахрейна. Достигнута договоренность о создании делового совета двух стран для стимулирования прямых контактов между бизнесменами и определения перспективных сфер сотрудничества.





По итогам переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие, направленное на расширение взаимной торговли и увеличение объемов инвестиций, а также развитие кооперации в различных секторах экономики.