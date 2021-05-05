Глава МИД РК встретился с послом Китая

Фото пресс-служба МИД РК

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел встречу с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях, а также меры по дальнейшей активизации отношений в постпандемический период, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

Также рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках многосторонних структур, таких как ООН, ШОС и СВМДА, а также сотрудничества в формате "Центральная Азия - Китай".

Напомним , 27 апреля президент Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи изложил послу Китая в Казахстане Чжан Сяо принципиальный подход Казахстана к дальнейшему развитию всестороннего стратегического партнерства с КНР на долгосрочной основе в посткризисный период.

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