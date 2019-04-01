Глава МИД РК встретился с зампредом КНР

Пекин. 31 марта. Kazakhstan Today - В ходе официального визита в Китай Министр иностранных дел Бейбут Атамкулов провел встречу с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, передает Kazakhstan Today.

Глава внешнеполитического ведомства информировал собеседника о важных политических изменениях в Казахстане, в частности о сложении своих полномочий Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и передаче их в соответствии с Конституцией РК председателю сената парламента Касым-Жомарту Токаеву. Было подчеркнуто, что Казахстан сохранит прежний внешнеполитический курс на развитие отношений с КНР, сообщила пресс-служба МИД РК.

Ван Цишань отметил, что внимательно следит за внутриполитическими событиями в Казахстане. "В решении Нурсултана Назарбаева прослеживается высокая ответственность и глубокая любовь по отношению к своей стране, что говорит о его дальновидности как политика мирового уровня", - сказал заместитель председателя КНР.

Китайская сторона высоко оценила историческую роль Елбасы в государственном строительстве Казахстана, а также значительный вклад в становление казахстанско-китайских отношений, которые сейчас развиваются по восходящей линии и являются эталоном добрососедских отношений между странами. Все это стало возможным благодаря личным отношениям руководителей Казахстана и КНР.

Особое внимание было уделено взаимовыгодному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Было подчеркнуто, что Казахстан является первой страной, поддержавшей данную инициативу, которая стала глобальным проектом ХХI века. Казахстан и Китай сегодня проводят активную работу по сопряжению инициативы "Один пояс, один путь" с Новой экономической политикой РК "Нурлы жол", что будет служить во благо обеих стран, отметили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства