Глава Минюста прокомментировал петицию с требованием своей отставки

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Министр юстиции РК Марат Бекетаев прокомментировал петицию адвокатов, в которой они требуют его отставки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Я ознакомился с текстом петиции и по этому поводу хотел бы сказать следующее. По закону об административных процедурах эта петиция является обращением. Обращения, которые оспаривают те или иные действия должностных лиц, не должны быть адресованы этим же должностным лицам", - сказал Бекетаев сегодня на брифинге в СЦК.

Он также отметил, что закон запрещает должностным лицам, чьи действия оспариваются, пытаться каким-либо образом повлиять на процесс рассмотрения обращений, в том числе публично комментировать их содержание.

Другими словами, закон об административных процедурах запрещает мне комментировать содержание этой петиции. В отставку подавать не собираюсь", - заявил глава Минюста.

Отметим, что петиция адвокатов была связана с внесением поправок в закон об адвокатской деятельности и юридической помощи.

Законопроект возвращен сенатом в мажилис для доработки, однако ключевые вопросы гарантий независимости юристов и адвокатов остались без внимания", - говорится в обращении.

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