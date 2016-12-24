Глава Молдовы выразил готовность к наращиванию двустороннего сотрудничества с Казахстаном

Кишинев. 24 декабря. Kazakhstan Today - Накануне посол Казахстана в Украине Самат Ордабаев принял участие в церемонии инаугурации президента Молдовы Игоря Додона во Дворце Республики города Кишинева, сообщила пресс-служба МИД РК.

После завершения торжественного мероприятия состоялась встреча Ордабаева с Додоном, в ходе которой президент Молдовы выразил глубокую признательность главе Казахстана за теплые поздравления и добрые пожелания. Додон особо подчеркнул основополагающую роль Нурсултана Назарбаева в становлении государства, а также высказал готовность к наращиванию двустороннего сотрудничества по самому широкому спектру межгосударственных отношений, передает Kazakhstan Today.

Ордабаев, в свою очередь, рассказал об экономических и институциональных реформах, проводимых в Казахстане, особо отметил перспективность казахстанско-молдавского сотрудничества в перерабатывающей сфере, в области науки и образования, туристической отрасли.

По данным пресс-службы, в инаугурации приняли участие более 700 гостей, среди них государственные деятели, главы дипломатических миссий, видные деятели культуры, лидеры партий. Игорь Додон был избран главой Молдовы по результатам второго тура выборов президента, который состоялся 13 ноября 2016 года.

Напомним, 16 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравление Игорю Додону в связи с избранием на пост президента Республики Молдова, сообщили в пресс-службе Акорды. В своем поздравлении глава государства отметил давнюю историю традиционной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

"Уверен, что Ваша деятельность на этом высоком государственном посту будет и в дальнейшем способствовать развитию и укреплению казахстанско-молдавских отношений в интересах народов наших стран", - говорилось в телеграмме.

Просмотров: 2611