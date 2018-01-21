Главы МИД Центральной Азии встретились в Нью-Йорке

Нью-Йорк. 20 января. Kazakhstan Today - В Нью-Йорке 18 января 2018 года, в преддверии заседания Совета безопасности ООН на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития", состоялась очередная встреча министров иностранных дел Центральной Азии: Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Туркменистан на встрече представлял постоянный представитель при ООН, передает Kazakhstan Today.

Казахстанская сторона поблагодарила центральноазиатских коллег за поддержку своей деятельности в составе Совета безопасности в течение 2017 года. Главы внешнеполитических ведомств дали высокую оценку работе Республики Казахстан на посту председателя Совета безопасности ООН, сообщает пресс-служба казахстанского МИДа.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Центральной Азии, рассмотрены вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества. Министры обсудили календарь внешнеполитических мероприятий стран Центральной Азии на 2018 год. Главы делегаций отметили, что по многим вопросам региональной и международной повестки дня позиции стран Центральной Азии близки или совпадают. Была подчеркнута приверженность всех центральноазиатских государств к развитию долгосрочного сотрудничества с Афганистаном", - проинформировали в ведомстве.

По итогам встречи достигнута договоренность активизировать пятистороннее взаимодействие по выработке совместных решений региональных вопросов на основе конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

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