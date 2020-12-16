Главы государств поздравляют Казахстан с Днем независимости

Нур-Султан. 15 декабря. Kazakhstan Today - На имя президента РК Касым-Жомарта Токаева поступают телеграммы поздравления по случаю Дня независимости Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Поздравительные телеграммы и письма поступают от глав иностранных государств и руководителей международных организаций, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер от имени своей страны и от себя лично искренне поздравил народ Казахстана с Днем независимости.

С момента обретения независимости вашей страной нас связывают близкие дружеские отношения. Этнические немцы в Казахстане пользуются уважением к своей культуре и служат естественным мостом между нашими государствами. Ваш прошлогодний визит в Берлин придал дополнительный импульс нашему сотрудничеству. Германия и дальше будет оставаться надежным партнером Казахстана", - говорится в телеграмме.

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен в своем письме пожелал всем казахстанцам благополучия.

Уверен, что сложившиеся добрые дружественные отношения между нашими странами будут и дальше способствовать развитию и расширению сотрудничества в экономической и энергетической сферах", - написал он.

Папа Римский Франциск поздравил президента Казахстана и направил теплые слова с пожеланиями мира, солидарности и изобильного божественного благословения для всей страны.

Также свои поздравления по случаю 29-й годовщины независимости Казахстана направил Касым-Жомарту Токаеву исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов.

За годы независимости Республика Казахстан добилась больших успехов в государственном строительстве, политическом и социально-экономическом развитии, последовательно укрепляется авторитет страны на международной арене. Уверен, что двусторонние отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан, основанные на добрососедстве, стратегическом партнерстве и союзнических отношениях, будут и дальше развиваться и углубляться на благо наших народов", - отмечается в поздравительном послании.

Приветственные телеграммы на имя Касым-Жомарта Токаева направили король Нидерландов Виллем-Александр, генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт, премьер-министр Малайзии Тан Сри Мухиддин Ясин, премьер-министр Королевства Таиланд генерал Прают Чан-Оча, генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли, президент Никарагуа Даниель Ортега Сааведра и премьер-министр Никарагуа Росарио Мурильо.

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