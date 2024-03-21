Главы МИД и Минтранспорта РК посетят Китай

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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 29-30 марта по приглашению китайской стороны министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба МИД РК.





Целью визита является обсуждение с китайской стороной текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, рассмотрение хода реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.





С 22 по 25 марта состоится рабочий визит министра транспорта РК Марата Карабаева в Китай, в частности в Пекин и Урумчи.





Министр транспорта обсудит с китайскими партнерами вопросы совместных проектов и инициатив, а также повышения эффективности транспортных связей между двумя странами.