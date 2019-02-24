Главы МИД Казахстана и России подписали план сотрудничества на 2019-2020 годы

Москва. 29 января. Kazakhstan Today - Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и России подписали План мероприятий по сотрудничеству на 2019-2020 годы, передает Kazakhstan Today.

Встреча министра иностранных дел Казахстана Бейбута Атамкулов с российским коллегой Сергеем Лавровым прошла в Москве. Первый двусторонний визит нового главы МИД Казахстана состоялся по приглашению главы МИД России.

По итогам встречи был подписан План мероприятий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и России на 2019-2020 годы", - отмечено в сообщении пресс-службы МИД РК.

На встрече собеседники констатировали традиционно высокий уровень казахстанско-российских отношений. Атамкулов отметил, что в своем послании народу Казахстана президент Нурсултан Назарбаев, характеризуя отношения двух стран, назвал их эталоном межгосударственных связей.

Особое внимание было уделено вопросам торгового и инвестиционного сотрудничества, состоянию и перспективам в транспортно-транзитной, топливно-энергетической и военно-технической сферах, а также сотрудничества по комплексу Байконур.

Важным блоком переговоров стало взаимодействие двух стран в рамках региональных интеграционных объединений.

В ходе переговоров также были подведены итоги непостоянного членства Казахстана в Совете безопасности ООН, обсуждено казахстанско-российское сотрудничество в многостороннем формате. Главы двух ведомств сверили позиции по актуальным вопросам международной повестки дня и выразили заинтересованность в координации усилий, направленных на обеспечение региональной и глобальной безопасности.

В целом была отмечена важность конструктивного внешнеполитического взаимодействия и координации усилий в интересах расширения и углубления двустороннего сотрудничества, укрепления интеграционных связей, региональной стабильности и безопасности. Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее продвижение межмидовского взаимодействия", - резюмировали в ведомстве.

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