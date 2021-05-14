Главы МИД Китая и стран Центральной Азии сделали совместное заявление об углублении регионального сотрудничества

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - В ходе второй встречи министров иностранных дел в формате "Китай - Центральная Азия" главы внешнеполитических ведомств Китая и пяти стран Центральной Азии обменялись мнениями по вопросам дальнейшего углубления регионального сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны признали, что для эффективного углубления регионального сотрудничества имеют огромное значение защита мира и согласия в регионе, поддержание безопасности, стабильности и развития в Центральной Азии, а также стремление урегулировать любые возникающие проблемы путем консультаций и переговоров.

После обсуждений главы МИД сделали совместное заявление. Так, по мнению сторон, региональное сотрудничество является важной частью отношений Китая со странами Центральной Азии и имеет огромный потенциал для развития. Развитие регионального сотрудничества способствует обогащению содержания отношений Китая со странами Центральной Азии, а также созданию новых точек роста для сотрудничества.

Министры стран Центральной Азии выразили признательность китайской стороне за своевременную помощь в виде средств противоэпидемической защиты. Регионы Китая по мере возможности продолжат оказывать помощь и поддержку странам Центральной Азии в борьбе с эпидемией коронавируса нового типа COVID-19. Все стороны также выразили готовность работать сообща ради содействия скорейшей и окончательной победе Китая и стран Центральной Азии над эпидемией.

При этом страны региона признали, что содействие возрождению малых городов и сельской местности является общей целью и задачей, стоящей перед Китаем и странами Центральной Азии, и стороны готовы оказывать поддержку друг другу в этом вопросе. Китайская сторона, в свою очередь, готова делиться со странами Центральной Азии опытом в области сокращения масштабов бедности и организовать поездки в Китай делегаций из стран Центральной Азии.

Участники диалога подчеркнули, что они готовы и дальше развивать, укреплять и расширять связи между породненными провинциями, областями и городами-побратимами в соответствии с местной структурой производства и национальными особенностями каждой из сторон.

Министры иностранных дел напомнили о важности повышения уровня межрегиональной взаимосвязанности и сообщили, что готовы раскрывать потенциал стран Центральной Азии в области транзитных перевозок, а также укреплять "жесткую стыковку" железных и автомобильных дорог, авиации, трубопроводов и другой инфраструктуры, способствовать "мягкой стыковке" упрощенных процедур транспортировки грузов и создавать безопасную и эффективную комплексную инфраструктуру.

Страны, принимавшие участие в обмене мнениями, выразили свою готовность создавать "зеленые коридоры" для упрощения перемещения товаров между странами, с тем чтобы увеличить пропускную способность приграничные пункты пропуска через государственные границы, поспособствовать качественному развитию международных железнодорожных перевозок, увеличить объем автомобильных грузоперевозок в регионе Центральной Азии и обеспечить стабильность региональных производственно-сбытовых цепочек.

В совместном заявлении было также указано, что стороны готовы изучить возможность создания механизма регионального сотрудничества в формате "Китай - Центральная Азия", проводить регулярные встречи, организовывать форумы, выставки и ярмарки для развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, культуры и туризма.

Резюмируя итоги диалога, стороны отметили необходимость тесного сотрудничества в области защиты окружающей среды, достижения устойчивого развития и устранения неблагоприятных последствий изменения климата, а также обязуются призывать предприятия к использованию возобновляемых источников энергии в целях защиты окружающей среды и развития "зеленой" экономики.





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