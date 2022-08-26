Главы МИД РК и РФ обсудили двусторонние отношения

Фото: AMANAT

АКТАУ. 25 АВГУСТА - Исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов в Мангистауской области провел ряд встреч с общественностью, жителями сельских округов и руководителями первичных партийных организаций, а также проверил ход строительства социальных объектов, возводящихся в рамках реализации предвыборной программы партии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Так, Асхат Оралов совместно с депутатом мажилиса Едилом Жанбыршиным, вице-министром сельского хозяйства Абулхаиром Тамабеком, общественным деятелем Муратом Абеновым и другими членами комиссии "Жер аманаты" встретился с жителями Тупкараганского района в селе Таушык, обсудив наболевшие вопросы нехватки и деградации пастбищных земель.

По словам жителя села Амангельды Жунбасова, сегодня сельчанам негде пасти скот. При этом собственники близлежащих земель не разрешают местному населению производить выпас, поэтому стоит вопрос расширения границ пастбищ, предназначенных для личных подсобных хозяйств.

Партия AMANAT, как общественная опора Главы государства Касым-Жомарта Токаева, активно вносит свой вклад в создание нового справедливого Казахстана. Одним из конкретных примеров этой работы является деятельность комиссии "Жер аманаты". При содействии партии AMANAT в Мангистауской области в государственную собственность возвращено 240 тысяч гектаров земли. Эта работа обязательно будет продолжена во всех регионах страны", - отметил Асхат Оралов.

В свою очередь депутат фракции AMANAT в мажилисе Едил Жанбыршин подчеркнул, что при содействии комиссии, в состав которой входят представители Министерства сельского хозяйства, прокуратуры, депутаты от партии, юристы, общественные деятели, журналисты, в восьми регионах в госсобственность уже возвращено более 350 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Далее исполнительный секретарь партии проверил ход строительства школы на 600 мест в селе Баскудык Мунайлинского района. Новое учебное заведение возводится в рамках реализации предвыборной программы AMANAT. После того как школа распахнет свои двери уже в этом году, в селе решится проблема трехсменного обучения и подвоза детей в школы других сел", - рассказали в пресс-службе партии.

Также Асхат Оралов ознакомился со строительством многоэтажных домов на 432 квартиры в микрорайоне 19А города Актау. Завершение объекта запланировано на конец текущего года. В соответствии с предвыборными обещаниями партии жилье будет распределено среди очередников, в том числе из социально уязвимых слоев населения.

В партии отметили, что на обоих объектах открыты посты партийного контроля, следящие за качеством строительства, эффективным освоением выделенных средств, соблюдением правил техники безопасности и социальным положением рабочих.

В этот же день исполнительный секретарь AMANAT встретился с руководителями первичных партийных организаций области. Сегодня в регионе действует 102 ППО, объединяющих более 16 тысяч партийцев.

Такие встречи позволяют держать руку на пульсе, знать волнующие аманатовцев вопросы, поскольку первичные партийные организации - это основа партии, ее ядро. Кроме того, мнение рядовых партийцев будет учитываться при разработке новой политической платформы партии. На сегодня нами ведется работа по укрупнению ППО, усилению их потенциала. В целях поддержки инициатив ППО мы внедрили практику возврата 20% партийных взносов для реализации проектов на местах", - отметил Асхат Оралов.