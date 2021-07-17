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Главы МИД стран Центральной Азии и РФ обсудили вопросы региональной безопасности

16.07.2021 5482
Главы МИД стран Центральной Азии и РФ обсудили вопросы региональной безопасности
Фото пресс-службы МИД РК
ТАШКЕНТ. 16 ИЮЛЯ - В Ташкенте состоялась очередная встреча министров иностранных дел государств Центральной Азии и Российской Федерации в рамках формата C5+1, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках утвержденной повестки дня стороны обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества и региональной безопасности, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
Рассмотрены совместные меры по преодолению последствий пандемии COVID-19 и восстановлению экономической активности. 
 
По итогам встречи принято Совместное заявление министров иностранных дел государств Центральной Азии и России по ситуации в Афганистане.
 

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