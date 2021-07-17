Главы МИД стран Центральной Азии и РФ обсудили вопросы региональной безопасности

Фото пресс-службы МИД РК

ТАШКЕНТ. 16 ИЮЛЯ - В Ташкенте состоялась очередная встреча министров иностранных дел государств Центральной Азии и Российской Федерации в рамках формата C5+1, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках утвержденной повестки дня стороны обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества и региональной безопасности, сообщает пресс-служба МИД РК.

Рассмотрены совместные меры по преодолению последствий пандемии COVID-19 и восстановлению экономической активности.

По итогам встречи принято Совместное заявление министров иностранных дел государств Центральной Азии и России по ситуации в Афганистане.

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