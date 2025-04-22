Главы правительств Казахстана и России проведут переговоры в Москве

Стороны утвердили совместное заявление и план мероприятий на три года

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Душанбе. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Душанбе проходит 7-я встреча руководителей высших органов аудита стран Шанхайской организации сотрудничества. Казахстанскую делегацию возглавляет председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, - В Душанбе проходит 7-я встреча руководителей высших органов аудита стран Шанхайской организации сотрудничества. Казахстанскую делегацию возглавляет председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, сообщили в пресс-службе ВАП.





В состав участников официального мероприятия входят представители Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и секретариата ШОС.





Ключевая тема 7-й встречи - повышение эффективности использования водных ресурсов через усиление госконтроля. Это является одним из наиболее приоритетных направлений для всех стран региона.





В своем выступлении на главной тематической сессии Алихан Смаилов отметил, что проблемы водных ресурсов, в числе которых рост потребления, нарастающий дефицит, загрязнение водоемов и последствия изменения климата, являются общими для большинства стран ШОС.





Для Казахстана вопросы устойчивого использования и охраны водных ресурсов также имеют приоритетное значение. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает важность принятия решительных и быстрых мер, направленных на внедрение передовых водосберегающих технологий и реформирование системы управления водным хозяйством республики", - сказал председатель ВАП.





По его словам, Высшая аудиторская палата на регулярной основе проводит аудиты состояния водных ресурсов Казахстана и эффективности их использования. За последнее время такие проверки состоялись в 2018, 2022 и 2023 годах с выработкой конкретных поручений и рекомендаций.





В результате по итогам аудитов в Казахстане были проведены паспортизация водохозяйственных сооружений республиканской собственности и инвентаризация земель водного фонда.





Как отметил председатель ВАП, результаты аудитов в разных странах показывают, что проблемы нерационального использования воды, ее загрязнения, недостаточного финансирования инфраструктуры водоснабжения и несовершенства госконтроля по-прежнему остаются актуальными.





В этой связи ВАП РК считает необходимым:





повысить прозрачность и эффективность управления водными ресурсами через усиление госконтроля, разработку четких механизмов отчетности и мониторинга;

оптимизировать расходование бюджетных средств на водохозяйственные проекты, исключая дублирование программ;

ускорить внедрение инновационных технологий очистки и повторного использования воды, в том числе посредством ГЧП;

обеспечить международное сотрудничество в области защиты трансграничных водных объектов, внедряя совместные стандарты водопользования;

усилить экологический и финансовый аудит водохозяйственных организаций.





Алихан Смаилов подчеркнул, что высшие органы аудита стран ШОС последовательно выступают за укрепление сотрудничества правительств, международных институтов и бизнес-сообществ в вопросах рационального использования воды.





Комплексный подход к управлению водными ресурсами, основанный на международном взаимодействии и эффективном надзорном механизме, позволит не только сохранить водные экосистемы для будущих поколений, но и обеспечить доступ населения к чистой воде, что является стратегическим приоритетом для всех стран ШОС", - заключил председатель ВАП.





По итогам 7-й встречи руководителей высших органов аудита стран ШОС были утверждены совместное заявление и план мероприятий на 2025-2027 годы.