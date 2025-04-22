21.04.2025, 08:36 13706
Главы правительств Казахстана и России проведут переговоры в Москве
Фото: Коллаж primeminister.kz/Caravan.kz
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Москва. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 21 апреля в Москве премьер-министр России Михаил Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, включая мирный атом, космоса, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики", - говорится в сообщении.
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21.04.2025, 16:01 8136
Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казахстан Дополнено
Фото: Акорда
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Туркестан. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казахстан, сообщает Акорда.
В аэропорту Туркестана высокого гостя встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Сообщается, что в рамках визита запланированы неформальная встреча и посещение ряда объектов города.
Дополнено 21.04.2025, 17.33
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, сообщает пресс-служба главы государства.
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили одну из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира - мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Высокие гости почтили память выдающегося мыслителя, а также ознакомились с реставрационными и научно-исследовательскими работами, которые ведутся в мавзолее", - заявили в пресс-службе.
21.04.2025, 09:24 12816
Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Италии
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 26-27 апреля по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Итальянской Республики Джорджа Мелони, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе переговоров на высшем уровне стороны планируют обсудить перспективы развития казахско-итальянского стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
27 апреля в Астане состоится первый саммит "Центральная Азия - Италия".
16.04.2025, 14:20 48761
Запустить совместный телеканал и медиаплатформу планируют страны ЦА
Медиафорум собрал более 700 участников, включая политиков, журналистов, руководителей медиакомпаний, представителей международных организаций и авторитетных экспертов из стран ЦА
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан поддержал идею создания общего центральноазиатского телеканала и подготовки совместных телепроектов со странами Центральной Азии, заявила на II Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане министр культуры и информации РК Аида Балаева.
Она подчеркнула значимость форума как уникальной площадки для выработки общих подходов к информационному сотрудничеству.
Наш форум стал по-настоящему уникальной площадкой, на которой мы можем не только открыто обсудить текущую повестку дня, но и выработать общие подходы совместной информационной работы в регионе", - подчеркнула министр.
Она напомнила о поручении президента Токаева по созданию в ЦА совместных медиапродуктов.
Казахстан поддержал идею создания общего центральноазиатского телеканала и подготовки телепроектов, информирующих о потенциале региона, дружбе и единстве народов, проживающих на этой территории, а также цикла образовательных телерадиопередач по истории и самобытности наших народов", - заявила Балаева.
По ее словам, сейчас страны Центральной Азии рассматривают возможность запуска совместного телеканала и региональной медиаплатформы, направленных на укрепление информационного сотрудничества в регионе.
Для справки
Центрально-Азиатский медиафорум собрал более 700 участников, включая политиков, журналистов, руководителей медиакомпаний, представителей международных организаций и авторитетных экспертов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Великобритании, Китая, Катара, России и других стран.
Цель форума - укрепление сотрудничества между медиа Центральной Азии и международными партнерами, обсуждение влияния цифровой трансформации на региональное информационное пространство, а также глобальных вызовов, таких как изменение климата и геополитическая нестабильность.
15.04.2025, 15:16 57201
Вопросы эффективного использования водных ресурсов обсудили главы высших органов аудита стран ШОС
Стороны утвердили совместное заявление и план мероприятий на три года
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Душанбе. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Душанбе проходит 7-я встреча руководителей высших органов аудита стран Шанхайской организации сотрудничества. Казахстанскую делегацию возглавляет председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, сообщили в пресс-службе ВАП.
В состав участников официального мероприятия входят представители Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и секретариата ШОС.
Ключевая тема 7-й встречи - повышение эффективности использования водных ресурсов через усиление госконтроля. Это является одним из наиболее приоритетных направлений для всех стран региона.
В своем выступлении на главной тематической сессии Алихан Смаилов отметил, что проблемы водных ресурсов, в числе которых рост потребления, нарастающий дефицит, загрязнение водоемов и последствия изменения климата, являются общими для большинства стран ШОС.
Для Казахстана вопросы устойчивого использования и охраны водных ресурсов также имеют приоритетное значение. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает важность принятия решительных и быстрых мер, направленных на внедрение передовых водосберегающих технологий и реформирование системы управления водным хозяйством республики", - сказал председатель ВАП.
По его словам, Высшая аудиторская палата на регулярной основе проводит аудиты состояния водных ресурсов Казахстана и эффективности их использования. За последнее время такие проверки состоялись в 2018, 2022 и 2023 годах с выработкой конкретных поручений и рекомендаций.
В результате по итогам аудитов в Казахстане были проведены паспортизация водохозяйственных сооружений республиканской собственности и инвентаризация земель водного фонда.
Как отметил председатель ВАП, результаты аудитов в разных странах показывают, что проблемы нерационального использования воды, ее загрязнения, недостаточного финансирования инфраструктуры водоснабжения и несовершенства госконтроля по-прежнему остаются актуальными.
В этой связи ВАП РК считает необходимым:
- повысить прозрачность и эффективность управления водными ресурсами через усиление госконтроля, разработку четких механизмов отчетности и мониторинга;
- оптимизировать расходование бюджетных средств на водохозяйственные проекты, исключая дублирование программ;
- ускорить внедрение инновационных технологий очистки и повторного использования воды, в том числе посредством ГЧП;
- обеспечить международное сотрудничество в области защиты трансграничных водных объектов, внедряя совместные стандарты водопользования;
- усилить экологический и финансовый аудит водохозяйственных организаций.
Алихан Смаилов подчеркнул, что высшие органы аудита стран ШОС последовательно выступают за укрепление сотрудничества правительств, международных институтов и бизнес-сообществ в вопросах рационального использования воды.
Комплексный подход к управлению водными ресурсами, основанный на международном взаимодействии и эффективном надзорном механизме, позволит не только сохранить водные экосистемы для будущих поколений, но и обеспечить доступ населения к чистой воде, что является стратегическим приоритетом для всех стран ШОС", - заключил председатель ВАП.
По итогам 7-й встречи руководителей высших органов аудита стран ШОС были утверждены совместное заявление и план мероприятий на 2025-2027 годы.
13.04.2025, 13:46 81531
Форум волонтеров СНГ будет учрежден по инициативе Казахстана
Фото: Министерство культуры и информации РК
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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств в Алматы вице-министр культуры и информации РК Айзада Курманова выступила по вопросу учреждения Форума волонтеров СНГ, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
Проведение в 2024 году в СНГ Года волонтерского движения показало высокую востребованность и своевременность учреждения такого форума, также убедительно продемонстрировало значительный потенциал волонтерства как реального инструмента эффективного межкультурного взаимодействия между нашими странами" - отметила Айзада Курманова.
Предполагается, что форум станет ежегодным мероприятием, направленным на обмен опытом, развитие волонтерского движения и укрепление международного сотрудничества. Площадка будет организовываться странами СНГ поочередно.
В 2023 году в Астане состоялся Международной форум волонтеров. В октябре прошлого года в Астане прошел слет волонтеров СВМДА. Сегодня Казахстан выражает готовность провести в 2026 году первый Форум волонтеров СНГ. Совет по делам молодежи поддержал эту инициативу Казахстана.
13.04.2025, 10:48 83846
Транскаспийский транспортный коридор является главным маршрутом между Востоком и Западом - представитель ОТГ
Фото: middlecorridor.com
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Анталья. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Анталийского дипломатического форума председатель совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым заявил, что Транскаспийский международный транспортный коридор является ключевым маршрутом, соединяющим Восток и Запад, передает корреспондент агентства.
Средний коридор - это главный маршрут между Востоком и Западом. Это придумали не сейчас, по нему издавна проходит множество древних торговых путей, и все идет через этот средний путь (сейчас это таможенные терминалы. - Прим. ред.): Ипек Йолу, Бахарат Йолу, Крал Йолу - все это часть маршрута. Китай является одним из основных экспортеров в Европу и страны Центральной Азии и наоборот", - цитирует Бинали Йылдырым видеоагентство Ruptly.
Он напомнил, что сейчас товарооборот по ТМТМ составляет 600 миллиардов долларов США, поэтому этот путь и является "самым правильным". Он также совпадает с китайской инициативой "Один пояс - один путь".
Сейчас мощность не используется должным образом. Она составляет около 2 миллионов тонн, что слишком мало. Номинальная мощность составляет 30 миллионов тонн. Так что нам предстоит пройти долгий путь. Именно поэтому мы построили проект вагонной железной дороги Баку - Тбилиси, чтобы завершить непрерывность маршрута", - отметил спикер.
Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбаев отметил значимую роль Организации тюркских государств в укреплении связей между Европой и Азией.
Мы должны согласиться с тем, что тюркский мир в силу своего критического геостратегического положения на перекрестке Востока и Запада уже рассматривается как глобальный узел связи (...) Азербайджан, пользуясь своим важнейшим геоэкономическим и географическим положением, стратегической автономией и существующей критической инфраструктурой в плане транспорта, уже играет ключевую роль в этом соединении между Востоком и Западом", - рассказал политик.
В форуме также принял участие министр транспорта Казахстана Марат Карабаев. Он рассказал о совместных планах Астаны, Бишкека и Ташкента по установке оптоволоконного кабеля для экспорта электроэнергии в европейские страны.
Казахстан, Киргизия и Узбекистан пришли к идее проложить кабель через Каспийское море, чтобы экспортировать возобновляемую энергию, производимую в наших странах, в Европу. Это новая идея, которая сейчас обсуждается. Только Казахстан сегодня производит 2,7 гигаватта возобновляемой энергии. Наш потенциал, я имею в виду новый проект, - дополнительные 8 гигаватт должны быть транспортированы в Европу", - подчеркнул Карабаев.
Транскаспийский международный транспортный маршрут проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и страны Европы.
Анталийский дипломатический форум проходит с 11 по 13 апреля в городе Белеке. Ожидается участие более 450 представителей из 140 стран. Среди них - более 20 глав государств и правительств, 74 министра, а также политики, экономисты, бизнесмены и журналисты. Тема мероприятия: "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".
11.04.2025, 15:45 106411
Ряду городов Казахстана присвоят почетное звание в преддверии 80-летия Победы Дополнено
Фото: МИД РК
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Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трем городам Казахстана будет присвоено почетное звание "Город трудовой славы. 1941-1945 гг.", об этом стало известно в ходе заседания Совета министров иностранных дел СНГ, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.
Участники встречи согласовали решение о присвоении в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне почетного звания "Город трудовой славы. 1941-1945 гг." ряду городов стран СНГ, в том числе городам Астане, Алматы, Караганде и другим.
Также главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудили состояние и перспективы взаимодействия в рамках Содружества.
Сегодня Содружество остается востребованной площадкой для открытого обмена мнениями, координации совместных усилий и поступательного углубления комплексных связей между нашими странами. Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии нашей организации и твердо намерен укреплять ее многогранный потенциал", - заявил глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу.
Отдельное внимание было уделено вопросам институционального развития организации, совершенствованию координационных механизмов и реализации инициатив, выдвинутых президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в рамках Содружества. В этом контексте была особо отмечена поддержка партнеров по Содружеству в реализации инициатив Казахстана.
Благодаря совместным усилиям по предложению нашей страны сегодня уже реализуются или запланированы на ближайшую перспективу проведение таких масштабных мероприятий, как Форум волонтеров, ярмарка Содружества, академическая столица СНГ и многие другие проекты", - подчеркнул министр иностранных дел РК.
В МИД добавили, что следующее заседание Совета министров иностранных дел состоится в городе Душанбе в октябре 2025 года накануне саммита глав государств СНГ.
Дополнено 11.04.2025, 17.45
Состоялась встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Россия", сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.
В соответствии с повесткой дня участники встречи рассмотрели ход реализации поручений глав государств по итогам первого саммита "Центральная Азия - Россия", состоявшегося в октябре 2022 года в Астане, обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках шестистороннего формата, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной тематики", - заявили в МИД.
Также стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление взаимодействия стран ЦА и РФ в рамках формата ЦА+ как устойчивой платформы межрегиональной кооперации, выразив готовность сосредоточить усилия на стратегически значимых направлениях торгово-экономического, инвестиционного и транспортно-логистического сотрудничества.
По итогам мероприятия было объявлено о завершении совместной работы над подготовкой проекта плана совместных действий на 2025-2027 годы, который планируется внести на рассмотрение глав государств в ходе второго саммита "ЦА - РФ", - добавили в министерстве.
11.04.2025, 11:30 108546
Заседание Совета министров иностранных дел проходит в Алматы Дополнено
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Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы началось заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ.
Руководители внешнеполитических ведомств обсуждают актуальные вопросы международной повестки дня и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ.
Они также обсудят подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
После заседания СМИД также состоится VIII встреча глав внешнеполитических ведомств в формате "Центральная Азия - Россия", сообщает RG.ru.
Министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России обсудят наиболее актуальные вопросы взаимодействия в шестистороннем формате и обменяются мнениями по ключевым международным проблемам в целях укрепления безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе", - сообщает источник.
Дополнено 11.04.2025, 12.00
Стороны договорились, что следующая встреча глав МИД стран СНГ пройдет 9 октября в Душанбе. Также главы внешнеполитических ведомств учредили ежегодный форум волонтеров Содружества. Инициатива его создания принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В феврале на заседании экспертной группы в штаб-квартире СНГ проект положения о форуме был доработан.
Дополнено 11.04.2025, 12.55
Участники заседания одобрили проект программы сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы.
С докладом на эту тему выступил зампредседателя совета командующих Пограничными войсками - председатель Координационной службы СКПВ Александр Манилов. Документ затем предполагается рассмотреть на заседании Совета глав государств СНГ в октябре нынешнего года в Душанбе", - сообщает исполком СНГ.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?