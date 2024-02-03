Главы правительств Казахстана и России провели переговоры в Алматы

22-я Международная встреча по Сирии состоится в Астане во второй половине 2024 года

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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Астане состоялась 21-я Международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса.





В рамках двухдневных переговоров стороны обсудили вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в САР, гуманитарную ситуацию в Сирии и мобилизацию усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению Сирии, рассказали в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Стороны по итогам встречи сделали совместное заявление





Представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как стран - гарантов Астанинского формата:





1. Рассмотрели развитие ситуации в мире и в регионе и подчеркнули ведущую роль Астанинского процесса в продвижении устойчивого урегулирования сирийского кризиса.





2. Констатировали негативное влияние на обстановку в Сирийской Арабской Республике эскалации палестино-израильского конфликта. Подчеркнули важность предотвращения расширения зоны вооруженной конфронтации и втягивания в нее других государств региона.





Выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной катастрофой в Газе и подчеркнули необходимость положить конец жестокому нападению Израиля на палестинцев и направить гуманитарную помощь в Газу. Призвали к исполнению резолюции ГА ООН A/ES/-10/L.27 (2023) с требованием немедленного прекращения огня и выполнения всеми сторонами своих обязательств в рамках международного права.





3. Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению.





4. Подчеркнули важность продолжения усилий по восстановлению отношений между Турцией и Сирией на основе взаимоуважения, доброй воли и добрососедства в целях борьбы с терроризмом, создания надлежащих условий для безопасного, добровольного и достойного возвращения сирийцев при участии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), активизации политического процесса и обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи всем сирийцам. Приветствовали предпринимаемые в этих целях усилия гарантов Астанинского формата в рамках четырехстороннего формата.





5. Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, включая трансграничные атаки и инфильтрацию. Осудили активность террористических группировок и связанных с ними структур, действующих под разными вывесками в различных частях Сирии, включая нападения на гражданские объекты, которые приводят к жертвам среди мирных жителей. Подчеркнули необходимость полного выполнения всех имеющихся договоренностей, касающихся севера Сирии.





6. Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации (ИЗД) и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу. Выразили серьезную обеспокоенность присутствием и активностью террористических групп, которые угрожают мирным жителям внутри ИЗД и за ее пределами. Договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации в ИЗД и вокруг нее, включая гуманитарную ситуацию.





7. Обсудили ситуацию на северо-востоке САР и согласились, что достижение постоянной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом. Подтвердили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, в том числе посредством трансграничных атак и инфильтрации также с запада от Евфрата.





Вновь выразили неприятие продолжающихся незаконного захвата и передачи нефтяных ресурсов, которые должны принадлежать Сирии. Отвергли все односторонние санкции, нарушающие международное право, международное гуманитарное право и Устав ООН, включая все избирательные меры и изъятия в отношении конкретных районов Сирии, которые могут привести к распаду страны, способствуя реализации сепаратистских планов.





Осудили действия стран, оказывающих поддержку терроризму, подрывающему единство сирийского государства, включая незаконные инициативы по самоуправлению на северо-востоке Сирии.





Выразили серьезную обеспокоенность относительно всех форм притеснений со стороны сепаратистских группировок в отношении гражданского населения к востоку от Евфрата, что недавно привело к боестолкновениям с арабскими племенами в регионе, в том числе насильственного призыва на военную службу, подавления мирных демонстраций и дискриминационных практик в области образования, а также ограничений на политическую деятельность, в отношении журналистов, права на собрание и свободу передвижения.





8. Осудили любую деятельность любой страны по поддержке террористических и сепаратистских устремлений отдельных этноконфессиональных групп населения и их вооружению.





9. Осудили все военные нападения Израиля в Сирии. Сочли эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, признали их дестабилизирующими и усиливающими напряженность в регионе, а также призвали к прекращению этих нападений.





Подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 242 и 497 Совета Безопасности ООН, особенно ввиду того, что решения и шаги Израиля в этой связи считаются недействительными и не имеющими законной силы.





10. Выразили убеждение, что в Сирии не может быть военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.





11. Подчеркнули важную роль сирийского Конституционного комитета, созданного при решающем вкладе стран - гарантов Астанинского формата во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, в процессе продвижения политического урегулирования конфликта в САР. Призвали к скорейшему возобновлению его деятельности и проведению девятой сессии его Редакционной комиссии при конструктивном подходе сирийских сторон. В связи с этим подтвердили свою решимость оказывать поддержку работе Комитета путем постоянного взаимодействия с его сирийскими сторонами-участниками и спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в качестве содействующего лица для обеспечения устойчивой и эффективной работы Комитета.





Подчеркнули необходимость осуществления Конституционным комитетом своей деятельности без каких-либо бюрократических и логистических препятствий. Призвали срочно обеспечить все необходимые условия для беспрепятственной работы Комитета.





Высказали убежденность, что в своей работе Конституционный комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры, с тем чтобы Комитет мог осуществить свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы.





12. Выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии, отягощенной последствиями разрушительного землетрясения 6 февраля 2023 г.





13. Подчеркнули важность продолжения оказания и увеличения объема гуманитарной помощи Сирии в соответствии с нормами международного права и резолюцией 46/182 Генеральной ассамблеи ООН. Призвали обеспечить необходимое донорское финансирование для гумсодействия всем сирийцам с учетом повышенного риска нехватки продовольствия из-за сокращения числа программ помощи, реализуемых по линии ВПП, в связи с бюджетными ограничениями.





Приняли к сведению решение правительства Сирийской Арабской Республики продлить разрешение гуманитарным агентствам ООН использовать погранпереход "Баб аль-Хава" на границе с Турцией с 13 января до 13 июля 2024 г. для трансграничных операций по доставке помощи гражданскому населению северо-западных районов САР, а также два погранперехода на границе с Турцией - "Баб Ас-Салям" и "Ар-Раи" до 13 февраля 2024 г. в интересах оказания помощи районам, пострадавшим от землетрясения 6 февраля 2023 г.; подчеркнули важность продолжения бесперебойной поставки гуманитарной помощи всем сирийцам через утвержденные ООН процедуры, включая предоставление помощи ООН на северо-запад Сирии через границу и линии соприкосновения.





Подчеркнули необходимость устранения препятствий и увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам по всей стране без дискриминации, политизации или выдвижения предварительных условий.





14. В целях содействия улучшению гуманитарной ситуации Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь всем сирийцам через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры - объектов водо- и электроснабжения, санитарии, здравоохранения и образования, школ, больниц, а также проектов гуманитарного разминирования в соответствии с нормами международного гуманитарного права.





15. Подчеркнули необходимость содействия безопасному, достойному и добровольному возвращению беженцев и ВПЛ в места их проживания в Сирии и обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. Призвали международное сообщество оказывать необходимую помощь сирийским беженцам и ВПЛ и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) и другие специализированные международные организации. Отметили важность продолжения работы по созданию в Сирии необходимых условий для добровольного и достойного возвращения сирийцев.





16. Подтвердили свою решимость продолжать операции по взаимному освобождению задержанных/похищенных в рамках рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, которая является уникальным механизмом, подтвердившим свою востребованность и эффективность в деле установления доверия между сирийскими сторонами. Решили нарастить совместные усилия по обеспечению освобождения задержанных/похищенных лиц. Сошлись во мнении относительно необходимости расширения деятельности Рабочей группы за счет рассмотрения вопросов передачи тел погибших и установления личностей пропавших без вести. Приветствовали стремление по активизации мероприятий в рамках работы Группы.





17. Приветствовали участие делегаций Иордании, Ирака и Ливана в качестве наблюдателей Астанинского формата, а также представителей ООН и МККК.





18. Выразили искреннюю признательность казахстанским властям за проведение 21-й Международной встречи по Сирии в Астане.





Выделили особую роль казахстанской стороны как страны-хозяйки мероприятий Международных встреч по Сирии, которая стояла у истоков "Астанинского процесса" и неизменно предоставляла свою территорию и гостеприимство для обеспечения успешного функционирования данного уникального многостороннего механизма.





19. Отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 г. договоренность организовать встречу на высшем уровне в Российской Федерации.





20. Договорились провести 22-ю Международную встречу по Сирии в Астане во второй половине 2024 года.



