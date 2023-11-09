08.11.2023, 16:56 21491
Главы прокуратур стран - членов ШОС обсудили вопросы региональной безопасности
Главы надзорных органов государств - членов ШОС сошлись во мнении расширять влияние организации с целью обеспечения международной безопасности
Фото: Генпрокуратура РК
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Сиань. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На 21-м заседании генеральных прокуроров стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества руководители прокуратур Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызской Республики, Китая, РФ, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии обсудили вопросы государственной модернизации, региональной безопасности, борьбы с организованной преступностью и повышения квалификации прокуроров.
Главы надзорных органов государств - членов ШОС сошлись во мнении расширять влияние организации с целью обеспечения международной безопасности и правовых гарантий в процессе развития стран-участников, наращивать сотрудничество по противодействию преступлениям в финансово-экономической сфере, нарко- и киберпреступности, связанным с терроризмом и экстремизмом, развивать взаимодействие между прокурорскими образовательными организациями.
По итогам встречи руководителями прокуратур подписан протокол, определяющий приоритетные задачи и механизмы дальнейшего сотрудничества.
В своем выступлении генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов отметил возрастающее сотрудничество органов прокуратуры Казахстана и Китая, синхронно отражающее отношения между лидерами двух государств, рассказали в Генеральной прокуратуре Казахстана.
Также Асылов провел двустороннюю встречу с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном, где обсудил актуальные вопросы оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, передачи осужденных, а также возврата незаконно выведенных активов.
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09.11.2023, 08:22 1696
Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом
Фото: Акорда
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном аэропорту глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил президента России Владимира Путина, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, президент России прибыл в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.
Кроме того, президенты в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.
08.11.2023, 16:18 22911
Генсек ОДКБ рассказал о негативном влиянии международной политической обстановки на нацбезопасность стран организации
Фото: odkb-csto.org
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Москва. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Локальные проблемы могут перерасти в региональные в случае явного или скрытого вмешательства внешних сил, преследующих деструктивные цели, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов на 11-й встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ.
Ухудшение международно-политической обстановки, усиление конфронтации на глобальном и региональном уровне сопровождается снижением уровня управляемости системой международных отношений. Следствием становится возникновение кризисных ситуаций в точках пересечения геополитических и геоэкономических интересов ключевых игроков. Ситуация усугубляется использованием гибридных технологий, что значительно затрудняет распознавание угроз и установление фактов нарушения национального суверенитета. Эрозия международного права, снижение авторитета и реального статуса международных организаций делают ситуацию все менее предсказуемой, формируют новые тенденции деградации обстановки на мировой арене. Это негативным образом влияет на состояние национальной безопасности наших государств", - заявил Тасмагамбетов.
Он отметил, что противостояние на глобальном уровне неизбежно отражается на региональном и даже субрегиональном уровнях, где обостряются застарелые проблемы и появляются новые.
Их разрешение требует дополнительных усилий по разработке механизмов обеспечения мира и стабильности, отвечающих требованиям времени. В полной мере это касается зоны ответственности ОДКБ. Это пространство уже стало местом, где апробируются различные гибридные технологии и формируются серьезные угрозы внутренней стабильности государств-участников организации. Соответственно, здесь возрастает роль субрегионального сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, так как зачастую, локальные проблемы имеют столь специфический характер, что ни одна глобальная международная организация не в состоянии ее разрешить. Важно, что эти локальные проблемы могут перерасти в региональные в случае явного или скрытого вмешательства внешних сил, преследующих деструктивные цели", - отметил генсек организации.
Он уточнил, что в случае зоны ответственности ОДКБ к таковым можно отнести территориальные споры, проблему границ и приграничные конфликты. Однако имеются и позитивные примеры постепенного решения таких вопросов. В частности, конфликтная ситуация между Таджикистаном и Кыргызстаном постепенно разрешается, причем без посредников, а благодаря усилиям глав государств. Идет работа по делимитации и демаркации участков общей границы.
Говоря о сложной ситуации на Южном Кавказе, Тасмагамбетов акцентировал внимание на том, что проект решения ОДКБ, который был направлен на разрядку ситуации в регионе и который не был принят в ноябре прошлого года на сессии СКБ, остается в силе в случае достижения консенсуса.
Также Тасмагамбетов напомнил, что на южных рубежах зоны ответственности ОДКБ сохраняется опасность распространения террористической активности, нелегальной миграции и незаконного оборота оружия и наркотиков.
Инфильтрация террористических и экстремистских элементов связана не только с крайне сложной обстановкой в Афганистане, но и нестабильностью в приграничных с Афганистаном регионах. Все это дополнительно актуализирует задачу оперативного завершения работы над проектом Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы. Злободневной остается и проблема использования водных ресурсов в Центральной Азии. Ее политизация провоцирует наращивание конфликтного потенциала. А игнорирование этих вопросов может привести к катастрофическим последствиям на региональном уровне", - заявил он.
Он рассказал, что в рамках реагирования на новые вызовы и угрозы организация наращивает свои возможности по аналитическому обеспечению и прогностической деятельности. Большое внимание организация уделяет разработке эффективных методов противодействия угрозам в области биологической безопасности.
Ключевым направлением деятельности ОДКБ является кризисное реагирование и укрепление силовой составляющей, совершенствование систем подготовки и управления Коллективными силами Организации. Результаты усилий на регулярной основе апробируются в формате мероприятий совместной боевой подготовки. Развивается миротворческий трек - коллективный миротворческий потенциал ОДКБ доказал свою эффективность в январе 2022 года в ходе купирования кризисной ситуации в Казахстане", - напомнил генсек.
Генсек подытожил, что на фоне стремительной трансформации мировой обстановки, которая отражает ход глобального геополитического противостояния за будущее мироустройство, ОДКБ представляет собой внушительный коллективный военно-политический потенциал на пространстве Евразии.
А потому нам следует быть готовыми к совместному отражению все новых угроз и нейтрализации вызовов региональной безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности заверяет вас в своей готовности к совместной работе, обмену информацией и опытом", - добавил Тасмагамбетов.
08.11.2023, 09:50 32411
Партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер - Путин
Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности
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Москва. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Партнерство России и Казахстана основано на принципах территориальной целостности и невмешательства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", опубликованном на сайте Кремля.
Сегодня партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Это подтверждает в том числе обширная база документов (более 350), регулирующих отношения между нашими странами", - сказал президент России.
Он отметил, что между двумя странами действуют самые разные механизмы межгосударственного общения. Прежде всего - связи по линии администраций президентов, МИД, органов правопорядка и юстиции, парламентов. Высокий уровень взаимодействия отражают в том числе личные контакты с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах: "сверяем часы" и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей", - сказал Путин.
При этом сами отношения он охарактеризовал "по-настоящему дружескими". Президент РФ добавил, что обе стороны делают все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для уверенного развития и процветания обоих государств и для повышения качества жизни их граждан.
Это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе", - пояснил президент.
Российские компании - "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" - и казахстанские партнеры уже осваивают месторождения, строят совместные предприятия по переработке энергоресурсов. По словам президента РФ, в дальнейшем они планируют нарастить сотрудничество.
Наши страны конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере. Используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надежным и экономически выгодным способом", - сказал Путин.
Кроме того, обе страны вместе с партнерами по ОПЕК+ вносят вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка.
Как сообщалось ранее, президент Казахстана отметил, что отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее.
08.11.2023, 09:09 34366
Токаев назвал ШОС гарантом обеспечения региональной безопасности
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью "Известиям" назвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) гарантом обеспечения региональной безопасности.
Казахстан является соучредителем Шанхайской организации сотрудничества. Для нас ШОС - это один из приоритетов в развитии многостороннего регионального диалога. За более чем 20 лет успешного функционирования объединение стало авторитетной многосторонней площадкой с широкой повесткой дня. Сегодня ШОС с ее колоссальным политическим, экономическим, человеческим и культурным потенциалом по праву можно назвать гарантом обеспечения региональной безопасности, обширным пространством взаимовыгодного экономического сотрудничества и надежным проводником укрепления культурных связей", - сказал президент РК.
Он отметил, что в текущих непростых геополитических и геоэкономических реалиях первостепенное внимание следует уделять укреплению незыблемых основ "шанхайского духа", характеризующегося доверием, взаимной выгодой, равенством, уважением многообразия культур и стремлением к совместному развитию.
В этом плане для Казахстана председательство в ШОС является большой честью и одновременно огромной ответственностью. Будучи председателем в ШОС, мы преследуем главную цель - продвинуть взаимодействие в организации на еще более высокий уровень и обеспечить дальнейшую эффективность ее работы. Исходя из этого, приоритетами казахстанского председательства были объявлены обеспечение региональной безопасности и стабильности, насыщение многостороннего сотрудничества реальным торгово-инвестиционным и культурно-гуманитарным содержанием", - сказал Токаев.
Хочу отметить, что позиции наших стран по большинству текущих вопросов и перспектив дальнейшего развития ШОС созвучны. Это, безусловно, важный показатель продуктивности сложившихся партнерских отношений. Мы едины в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам, укрепления многостороннего экономического диалога и гуманитарных контактов. Россия играет активную роль в продвижении инициированных Казахстаном переговоров по созданию Центра информационной безопасности ШОС, поддержано наше предложение объявить Алматы туристической и культурной столицей ШОС, а 2024 год - Годом экологии в ШОС. Наши страны объединили усилия в работе над дальнейшим совершенствованием деятельности ШОС и ее основных органов, а также в подготовке стратегических документов организации на среднесрочную перспективу в сферах энергетики, экономики, правоохранительной деятельности и экологии. Возлагаю большие надежды на успешное казахстанско-российское взаимодействие, которое, вне всякого сомнения, отразится на успехе главного мероприятия - саммита ШОС в июле 2024 года", - добавил президент РК.
Он отметил, что сегодня мы находимся в условиях серьезного обострения международной ситуации, где на первый план вышли методы политического давления, торговые и санкционные войны, что ведет к полноформатному кризису системы международной торговли.
Однако я верю, что благоразумие и кооперация возобладают над блоковым мышлением и эгоизмом. Так было не раз в мировой истории. В конечном счете глобальное сообщество придет к состоянию "долгосрочного устойчивого мира". Для его достижения, очевидно, требуется выполнение двух условий - это готовность к взаимным уступкам и строгая приверженность нормам международного права. Второй пункт - один из главных лейтмотивов казахстанской внешней политики", - отметил президент.
По мнению президента РК, любые противоречия необходимо решать согласно нормам и принципам Устава ООН.
Все страны равны вне зависимости от их размера, мощи и экономического потенциала. Международное право подлежит равному и универсальному применению без двойных стандартов. Поэтому я считаю, что как только неукоснительное следование нормам международного права возобладает над эмоциями, мир вернется в состояние устойчивого равновесия. И эта формула актуальна как для политических систем, так и для разрешения современных экономических, экологических и гуманитарных проблем", - сказал Токаев.
По его словам, ООН остается единственной безальтернативной глобальной организацией, объединяющей все человечество.
Полагаю, что настало время сделать ООН основным проводником в обеспечении глобальной безопасности, способным противостоять вызовам XXI века и эффективно решать проблемы современности. Многие институты Организации были созданы в годы холодной войны и отражают реалии и методы работы ушедшей в небытие исторической эпохи. Все отчетливее проявляется необходимость реформирования Совета Безопасности за счет расширения его состава", - сказал президент.
Твердо убежден, что на современном этапе только конструктивный диалог и коллективные усилия государств, высокопрофессиональная дипломатия могут восстановить стабильность в мире, привести к построению справедливой системы международных отношений на основе Устава ООН на благо всего человечества", - заключил Токаев.
07.11.2023, 16:38 54431
Казахстан подписал с Турцией план военного сотрудничества на 2024 год
Руслан Жаксылыков провел переговоры с министром нацобороны Турции
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Анкара. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сферах, представляющих взаимный интерес, сообщили в Минобороны Казахстана.
По итогам встречи подписан план военного сотрудничества между Турцией и Казахстаном на 2024 год. Как заметил начальник департамента международного сотрудничества Министерства обороны РК полковник Олжас Хусаинов, Казахстан и Турцию объединяют прочные исторические и культурные связи, что является залогом успешного развития двусторонних отношений. В настоящее время между оборонными ведомствами налажено взаимодействие в сфере военной науки, образования, боевой подготовки, налаживается военно-техническое сотрудничество.
В военном училище Сухопутных войск руководитель оборонного ведомства РК пообщался с курсантами из Казахстана, обучающимися в этом учебном заведении. Он поинтересовался организацией обучения, досуга курсантов и условиями быта.
Казахстанская делегация также посетила объединенную компанию Turkish Aerospace Industries - TUSAŞ Aerospace Industries, где производят авиационную технику и беспилотные летательные аппараты.
07.11.2023, 16:25 55106
Пресс-секретарь Путина назвал очень важным визит президента России в Казахстан
Визит не связан с международными контактами Казахстана
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Москва. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Казахстан очень важен для развития дальнейших двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя визит российского лидера в Казахстан, который состоится 9 ноября, представитель Кремля сказал: "Вот этот визит, который предстоит, очень важен с точки зрения дальнейшего развития всего комплекса наших двусторонних отношений", информирует ТАСС.
В ответ на просьбу уточнить, связан ли визит Путин в Казахстан с интересом стран Европы к сотрудничеству с этой страной, представитель Кремля сказал: "Конечно же, это абсолютно самостоятельное измерение, не связано с какими-либо другими контактами".
Напомним, Владимир Путин посетит Казахстан по приглашению Касым-Жомарта Токаева 9 ноября. В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства. Кроме того, президенты в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.
06.11.2023, 15:07 84291
Путин посетит Астану по приглашению Токаева 9 ноября
Фото: kremlin.ru
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 9 ноября 2023 года по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает Акорда.
В пресс-службе президента РК уточнили, что в рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.
Кроме того, президенты в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.
05.11.2023, 19:55 109561
Путин посетит Казахстан
Фото: Акорда
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Москва. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе отправится с визитом в Казахстан.
Президент РФ также продолжит заниматься внутренней повесткой, в частности уделит внимание теме лечения онкологии, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Россия-1".
Кроме того, в графике Путина - совещания с правительством и членами Совбеза РФ.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что казахстанско-российские отношения, опирающиеся на многовековые традиции дружбы и добрососедства, развиваются по восходящей.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?