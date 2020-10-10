Главы стран Центральной Азии выразили обеспокоенность событиями в Кыргызстане

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Главы государств Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан сделали совместное заявление о событиях в Кыргызской Республике, передает Kazakhstan Today.

«Происходящие события в братском Кыргызстане вызывают нашу серьезную обеспокоенность», - говорится в совместном заявлении глав государств Центральной Азии, опубликованном на сайте Акорды.

Отмечается, что страны, «как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей, призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране»

«Выражаем надежду, что все политические партии и общественные круги Кыргызстана приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия, решения возникших вопросов при непременном соблюдении Конституции и национального законодательства», - заявили главы государств.

Благополучие Кыргызстана является важным фактором региональной безопасности и устойчивого развития всей Центральной Азии.

«Наши страны имеют одно прошлое и строят общее будущее. Народы Центральной Азии исторически объединены стремлением к прочному миру, согласию и созиданию во благо будущих поколений. Разделяя общие цели, наши государства активно укрепляют региональное сотрудничество по расширению торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей, приграничного и межрегионального взаимодействия. Двигаясь по пути дальнейшего укрепления центральноазиатской солидарности, мы всегда будем поддерживать народ Кыргызстана в его стремлении к единству, мирному, независимому развитию и процветанию», - сказано в заявлении.

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