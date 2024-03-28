Год казахстанского туризма стартует завтра в Китае
Фото: Минтуризма и спорта РК
Пекин. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине завтра состоится официальное открытие Года туризма Казахстана в Китае, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
О том, что 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае, стало известно во время официального визита Касым-Жомарта Токаева в Китай в 2023 году. В Пекин уже прибыла официальная делегация из Казахстана. В ее составе министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу, министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев, а также представители акиматов, нацкомпании Kazakh Tourism, НПП "Атамекен" и более 150 деятелей культуры", - сообщили в ведомстве.
В числе делегатов также олимпийский чемпион Серик Сапиев, чемпион UFC Шавкат Рахмонов, а также призер Олимпийских игр Канат Ислам.
Сегодня в местах проведения официальных мероприятий активно ведутся подготовительные работы. Конференц-зал и концертный зал готовятся к приему большого количества гостей, артисты проводят свои репетиции.
В рамках открытия Года пройдет ряд мероприятий. Это казахстанско-китайский форум по развитию туризма и инвестиций, выставка регионов Казахстана, культурные активности в этноауле, а также гала-концерт", - уточнили в министерстве.
Участники форума смогут посетить стенды 17 областей Казахстана, на которых будут представлены туристические достопримечательности регионов.
Также в рамках форума пройдут две панельные сессии с участием госорганов и компаний в сфере туризма.
Первая сессия - "Открывая Казахстан: возможности организованного туризма для китайских путешественников", вторая сессия - "Партнерство в туристском бизнесе: казахстанско-китайские инвестиционные возможности". В рамках форума также состоится подписание меморандума о взаимопонимании между национальной компанией Kazakh Tourism и представителями Messe Frankfurt Asia Holding", - говорится в информации.
На гала-концерте выступят известные казахстанские музыкальные и танцевальные коллективы и яркие солисты, в том числе Роза Рымбаева, Али Окапов, Майра Мухамедкызы, Зарина Алтынбаева, группа Ulytau и многие другие. В гала-концерте также примут участие артисты из Китая.