Год казахстанского туризма в Китае стартовал сегодня в Пекине

Первый день торжества начался с казахстанско-китайского форума туризма и инвестиций

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Пекин. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Пекине состоялось открытие Года казахстанского туризма в Китае, сообщает Министерство туризма и спорта РК.





Первый день торжества начался с казахстанско-китайского форума туризма и инвестиций.





Год туризма Казахстана в Китайской Народной Республике это знаковое событие, которое способствует укреплению дружественных отношений между двумя странами. Наше сегодняшнее мероприятие становится важным шагом на пути к достижению этой цели. Мы верим, что наш диалог подарит новое дыхание и новые горизонты партнерства в области туризма, создавая основу для плодотворного и долгосрочного сотрудничества", - заявил на форуме министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.





Он отметил, что Казахстан заинтересует любого путешественника своей богатой кочевой культурой, многовековой историей и уникальными природными пейзажами.





Наша страна обладает огромным туристическим потенциалом, и цель состоит в том, чтобы сделать эти богатства доступными для всех, кто стремится познакомиться с ними", - добавил Маржикпаев.





Глава компании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов также отметил, что Казахстан - одна из наиболее привлекательных дестинаций для китайских туристов, поскольку является не просто дружественной и соседней страной с безвизовым режимом, но также стратегическим партнером инициативы "Один пояс - один путь".





Вниманию туристов мы предлагаем концепцию "Еco-Ethnic-Entertainment-Events", охватывающую следующие направления: экотуризм, этнотуризм, сферу развлечений и мероприятий", - сообщил Садвакасов.





Он призвал участников форума участвовать во всех мероприятиях, которые пройдут в этом году в рамках Года казахстанского туризма в Китае. А их на 2024 год запланировано более 35.





Форум туризма и инвестиций состоял из двух панельных сессий:





"Открывая Казахстан: возможности организованного туризма для китайских путешественников";

"Партнерство в туристском бизнесе: казахстанско-китайские инвестиционные возможности".





На встрече обсуждались возможности организованного туризма для китайских путешественников и казахстанско-китайские инвестиционные возможности. Также для участников форума была организована уникальная выставка, на которой гости могли познакомиться с достопримечательностями всех 17 областей Казахстана.





По окончании форума состоялось подписание ряда меморандумов между казахстанской и китайской стороной.





Завтра гостей ждет официальная церемония открытия Года казахстанского туризма в Китае, этноаул с сопровождающей культурной программой, а также большой гала-концерт c участием выдающихся артистов из Казахстана.