Горожан волнуют простые вещи: что сделает партия Nur Otan для жителей Усть-Каменогорска

Усть-Каменогорск. 28 декабря. Kazakhstan Today - Предвыборный штаб Nur Otan прибыл в Восточно-Казахстанскую область, где представители партии провели порядка 20 встреч с работниками промышленных предприятий, врачами, учителями, жителями городов и сёл региона, передает Kazakhstan Today.

На встрече с коллективом Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината были обсуждены основные приоритеты предвыборной программы.

В ближайшие 5 лет правящая партия планирует создать в регионе порядка 130 тысяч новых рабочих мест, отремонтировать 2,5 тысячи километров автодорог, обеспечить качественной питьевой водой почти 100 тысяч жителей более чем из 230 сёл, решить жилищный вопрос для 30 тысяч семей, а также принять ряд мер по улучшению экологии и снижению вредных выбросов минимум на 10% за счёт модернизации предприятий и строительства мусороперерабатывающих комплексов", - сообщает пресс-служба партии.

Далее члены предвыборного штаба встретились с жителями 19-го микрорайона города Усть-Каменогорска. По информации пресс-службы, горожан волнуют простые вещи: благоустройство дворов, детские площадки, качество работы общественного транспорта и коммунальных служб. Для их решения проработан ряд конкретных задач, более подробно с которыми можно ознакомиться на сайте nurotan2021.kz.

В этот же день представители партии Nur Otan посетили областной Центр матери и ребенка.

Как отметил руководитель республиканского предвыборного штаба Бауыржан Байбек, поддержка и укрепление семьи - залог успешного развития страны. В ближайшие 5 лет будет обеспечено исполнение всех обязательств по социальным выплатам и государственным пособиям для поддержки семей. В партии Nur Otan также намерены проводить индексацию социальных выплат с учётом уровня инфляции. На эти цели планируется направить более 3 трлн тенге. В целях поддержки многодетных, неполных, воспитывающих детей с особыми потребностям семей будут приняты меры по поддержке социального предпринимательства, развитию семейной занятости.

В рамках партийного проекта "Бакытты отбасы" мы примем системные меры по снижению бытового насилия. В каждом городе и районе страны будут созданы центры по поддержке семьи, разрешению семейных конфликтов и предоставлению временного проживания женщинам с детьми. Будет принят закон "О противодействии семейно-бытовому насилию", созданы семейные суды. Для оказания адресной помощи семьям и детям в тяжёлой жизненной ситуации будет обеспечена комплексная работа "Экстренной службы 111", - подчеркнул Байбек.

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