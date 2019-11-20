Госдеятеля Мухамбета Копеева поздравили с юбилеем в акимате Карагандинской области

Караганда. 19 ноября. Kazakhstan Today - В акимате Карагандинской области чествовали государственного деятеля Мухамбета Копеева. С 70-летием его поздравил глава региона Женис Касымбек, передает Kazakhstan Today.

Вы многое сделали для развития страны, во благо народа. Свою трудовую деятельность начали с простого рабочего на шахте Жезказгана и смогли достичь таких высот. Работали заместителем председателя сената, возглавляли Министерство по чрезвычайным ситуациям. Все ваши заслуги были отмечены. Желаю вам и вашей семье здоровья и благополучия!" - сказал Женис Касымбек.

Как проинформировали в пресс-службе акима области, поздравить юбиляра также пришли его друзья и соратники: Сагадат Дуйсебек, Рымбала Омарбекова, Кенжебай Сатжанов, Михаил Шаекин и Оралды Торегожин.

"Он прошёл хорошую школу, у него хороший опыт. Когда работал в мажилисе и сенате, поднимал вопросы развития Жезказгана и Улытау. Добился всего своим умом и упорным трудом", - рассказал в своей поздравительной речи ветеран труда Сагадат Дуйсебек.

"Чтобы достичь таких высот, нужно честно трудиться и иметь большие человеческие качества. Вы сделали многое для развития Жезказгана и сегодняшней нашей столицы", - отметила, поздравляя юбиляра, Рымбала Омарбекова.

В пресс-службе уточнили, что 70-летие Мухамбет Копеев отпраздновал 15 ноября. По его словам, встреча в акимате области была для него очень важна.

Как и у всех, у меня есть место, где приятно находиться и сильнее бьётся сердце. Это малая родина. Мы здесь родились, выросли, многого достигли. Всех благодарю за то, что пришли на эту встречу, и за поздравления", - сказал Мухамбет Копеев.

Копеев Мухамбет Жуманазарулы - казахстанский государственный деятель, в прошлом заместитель председателя сената парламента Республики Казахстан, экс-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Он родился 15 ноября 1949 года в посёлке Рудник Джезказганской области.

Свою трудовую деятельность начал в 1972 году горным мастером шахты, после был секретарём Комитета комсомола Джезказганского шахтопроходческого треста.

С 1976 по 1991 годы Мухамбет Копеев трудился на партийной советской работе.

В 1991-1995 годах был главой Каражалской городской администрации - председателем административного совета Жайрем-Атасуйской сводной экономической зоны.

С 1995 по 1999 годы - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан первого созыва, член Комитета по финансам и бюджету.

В 1999 году избран депутатом мажилиса, заместителем председателя мажилиса парламента Республики Казахстан второго созыва.

Прекратил депутатские полномочия в октябре 2004 года.

30 сентября 2004 года указом президента Республики Казахстан назначен министром по чрезвычайным ситуациям. 11 августа 2005 года освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на новую работу.

29 ноября 2005 года указом главы государства Мухамбет Копеев назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан, его полномочия были прекращены 24 ноября 2011 года.

Награждён орденами "Парасат" и "Барыс" III степени.

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