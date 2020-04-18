Москва. 17 апреля. Kazakhstan Today - Госдума России приняла закон об упрощенном приеме в российское гражданство, передает Kazakhstan Today.

Закон принят в третьем, окончательном чтении.

С учетом действующего уведомительного порядка подтверждения отказа от иностранного гражданства исключается требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства. Одновременно исключается требование о пятилетнем сроке нахождения на территории Российской Федерации и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если такие лица имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств", - сообщает пресс-служба Госдумы.

Отмечается, что требование о пятилетнем сроке и подтверждении источника доходов не будет действовать и в отношении иностранных граждан, состоящих в браке с гражданином РФ, проживающим на территории России и имеющим в этом браке общих детей, а также в отношении иностранных граждан, имеющих в России хотя бы одного родителя с российским гражданством.

Право на упрощенный прием в гражданство РФ при наличии вида на жительство, но без соблюдения установленного пятилетнего срока проживания в России предлагается предоставить гражданам Молдовы, Украины, Беларуси и Казахстана.

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