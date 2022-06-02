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Госсекретарь РК встретился со спецпредставителем президента РФ

01.06.2022, 18:25 4386
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Государственный секретарь РК Ерлан Карин провел встречу со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, а также вопросы взаимодействия в рамках международных структур, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Стороны акцентировали внимание на вопросах углубления взаимодействия в рамках Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.
 
В завершение встречи стороны договорились продолжить двусторонний диалог в культурно-гуманитарной сфере.
 

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Предстоящий референдум является прорывом: председатель ОБСЕ на встрече с Токаевым

02.06.2022, 17:08 826
Предстоящий референдум является прорывом: председатель ОБСЕ на встрече с Токаевым
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, находящегося в Казахстане в рамках регионального турне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Приветствуя председателя ОБСЕ, Токаев отметил, что его визит имеет важное значение для укрепления сотрудничества между Казахстаном и Польшей, а также с ОБСЕ.
 
Глава государства рассказал о подготовке к общенациональному референдуму и приветствовал решение о направлении миссии ОБСЕ по оценке предстоящего плебисцита.
 

Референдум - это начало процесса важных политических преобразований в нашей стране. Работа по продвижению демократии в Казахстане будет непрерывно продолжаться", - подчеркнул президент. 

 
В свою очередь Збигнев Рау высоко оценил усилия по реализации масштабных политических и экономических реформ в Казахстане.
 

По моей оценке, предстоящий референдум является прорывом с точки зрения внесения изменений в Конституцию и ваших усилий по повышению социального благосостояния и продвижению рыночных реформ. Предстоящий референдум - весьма важный знак проявления политической воли для положительных изменений", - отметил польский дипломат.

 
Токаев и Збигнев Рау также подробно обсудили взаимодействие Казахстана с ОБСЕ по всем трем направлениям организации: в военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном измерениях.
 
Говоря о двустороннем сотрудничестве с Польшей, Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает эту страну в качестве важного партнера в регионе Центральной Европы.
 

По итогам 2021 года товарооборот увеличился на 12%, достигнув 760 млн долларов. Считаю, что у нас есть хорошие возможности для наращивания взаимной торговли", - сказал лидер Казахстана.

 
Збигнев Рау также проинформировал главу Казахстана о своих встречах с представителями религиозных общин и гражданского общества нашей страны, дал высокую оценку казахстанской модели межнационального и межконфессионального согласия и выразил признательность президенту за постоянную поддержку польской диаспоры, проживающей в РК.
 

Токаев принял спецпредставителя Генсекретаря ООН и главу миссии ООН по содействию Афганистану

01.06.2022, 16:25 4956
Фото: ortcom.kz
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Генерального секретаря ООН и главу миссии ООН по содействию Афганистану Дебору Лайонс, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и ООН в рамках международных усилий по стабилизации ситуации в Афганистане, оказанию гуманитарной помощи и социально-экономическому восстановлению этой страны. 
 
Президент подчеркнул неизменную приверженность Казахстана продолжению всестороннего сотрудничества с международным сообществом в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, оказанию гуманитарной помощи Афганистану и продолжению образовательных программ для афганских студентов.
 
В свою очередь Дебора Лайонс проинформировала главу государства о прилагаемых UNAMA усилиях по восстановлению Афганистана, а также об итогах прошедшей вчера в Алматы второй встречи спецпредставителей ЕС и Центральной Азии по Афганистану.
 
Высокопоставленный представитель ООН высказала особую благодарность руководству страны за поддержку деятельности миссии ООН в Афганистане (UNAMA).
 
В соответствии с достигнутыми соглашениями временно удаленный офис UNAMA размещается в Алматы. В ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение о статусе этой миссии в Казахстане.
 

Глава МИД Казахстана встретился с папой римским Франциском

31.05.2022, 09:49 8911
Глава МИД Казахстана встретился с папой римским Франциском
Фото: МИД РК
ВАТИКАН. 31 МАЯ - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, прибывший с официальным визитом в Ватикан, встретился в папой римским Франциском, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе переговоров в папской библиотеке Апостольского дворца понтифик отметил, что Казахстан является надежным партнером Ватикана в Центральной Азии. Глава Римско-католической церкви дал высокую оценку политическим и экономическим реформам, инициированным президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в рамках построения Нового Казахстана и предстоящего общенационального референдума по внесению изменений в Конституцию.
 

Стороны обсудили повестку предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года в столице Казахстана. Понтифик с удовлетворением отметил вклад Казахстана в продвижение межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога. Особо было отмечено историческое решение папы Франциска посетить Казахстан с государственным визитом и участвовать в работе съезда. Министр сообщил, что приезда папы с нетерпением ждут католики не только Казахстана, но и всей Центральной Азии", - рассказали в пресс-службе МИД Казахстан.

 
В тот же день Тлеуберди провел раздельные двусторонние переговоры с государственным секретарем святого престола кардиналом Пьетро Паролином и председателем папского совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Мигелем Анхелем Аюсо Гиксотом.
 
Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Казахстаном и Святым престолом в сфере духовного согласия и взаимоуважения.
 

За весомый вклад в развитие межконфессионального диалога и продвижение идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий Тлеуберди от имени главы государства вручил орден "Достык" ІІ степени М.А. Аюсо Гиксоту", - добавили в пресс-службе. 


Президент Казахстана провел переговоры с папой римским Франциском. 
 

Алихан Смаилов провел переговоры с Михаилом Мишустиным в Москве

30.05.2022, 20:53 11081
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
МОСКВА. 30 МАЯ - В ходе рабочего визита в Москву премьер-министр РК Алихан Смаилов провел переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи в расширенном составе Алихан Смаилов отметил, что Казахстан и Россия имеют традиционно высокий уровень двустороннего взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
 
В текущем году наши страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и 30-летний юбилей заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
 

За этот период налажен доверительный и конструктивный диалог. Достигнут высокий уровень партнерства по многим взаимовыгодным направлениям", - сказал Алихан Смаилов.

 
Глава правительства РК добавил, что важнейшие ориентиры для дальнейшего развития двусторонних отношений были обозначены в ходе недавней встречи президентов Казахстана и России в рамках юбилейного заседания глав государств - участников ОДКБ.
 
Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. По итогам 2021 года был отмечен рост взаимного товарооборота на треть и достигнут рекордный показатель в $24,2 млрд.
 
В этой связи, подчеркнул Алихан Смаилов, перед правительствами наших стран стоит задача по дальнейшему наращиванию взаимной торговли и инвестиций.
 

Между нашими странами ведется системная работа по развитию многоплановых экономических связей. В этом направлении видится важной своевременная реализация комплексной программы экономического сотрудничества на 2021 - 2025 годы", - сказал премьер-министр РК.

 
Алихан Смаилов также отметил, что еще одним важным направлением сотрудничества является промышленная кооперация.
 
В Казахстане реализовано 13 знаковых совместных проектов. Реализуются или находятся в проработке еще 22 крупных проекта почти на 4 млрд долларов в ряде ключевых отраслей, включая машиностроение, металлургию и химическую промышленность.
 

В этом направлении у нас имеется значительный потенциал для дальнейшего развития. Мы заинтересованы в скорейшем запуске совместных проектов и готовы оказать всестороннюю поддержку", - подчеркнул глава правительства РК.

 
Алихан Смаилов добавил, что Казахстан и Россия успешно взаимодействуют и в рамках таких региональных организаций, как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и СВМДА.
 

Уверен, что высокая динамика казахстанско-российского стратегического партнерства будет и в дальнейшем развиваться по всем направлениям", - заключил премьер-министр РК.

 
В свою очередь Михаил Мишустин подчеркнул, что нынешняя встреча проходит в развитие договоренностей президентов двух стран, которые были достигнуты 16 мая в Москве.
 

Мы искренне дорожим нашей дружбой, добрососедскими отношениями, союзничеством с Казахстаном. В качестве приоритетной задачи мы рассматриваем в том числе расширение торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном", - сказал Михаил Мишустин.

 
Председатель правительства РФ отметил перспективы для реализации программ импортозамещения.
 

Есть условия для запуска и новых стратегических совместных проектов в промышленности, в машиностроении, в транспортной отрасли, в энергетике, в цифровой экономике. Эти темы находятся на постоянном контроле нашей межправительственной комиссии", - добавил Мишустин.

 
По итогам переговоров стороны договорились о дальнейшем укреплении взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.
 

Назарбаев поддержит поправки в Конституцию, касающиеся его статуса

30.05.2022, 11:13 13016
Назарбаев поддержит поправки в Конституцию, касающиеся его статуса
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев готов поддержать поправки в Конституцию на референдуме 5 июня, касающиеся его статуса. Об этом он заявил в интервью политологу Данияру Ашимбаеву, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Да, 5 июня я обязательно воспользуюсь своим правом, данным мне Конституцией, и приму участие в голосовании на референдуме. Я всегда подчеркивал, что Основной закон страны - это не застывший правовой реликт, а живой механизм, отражающий жизнь казахстанского общества, перемены, происходящие в нем. Изменения вносились и ранее", - сказал Назарбаев в интервью, опубликованном в Telegram-канале Данияра Ашимбаева.

 
Он отметил, что каждое поколение имеет право вносить изменения в Конституцию, если это является насущным велением времени и будет способствовать прогрессу, демократическому развитию общества.
 

Да, за мной оставались определенные полномочия. Но это было сделано для плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите. В соответствии с Конституцией я передал свои полномочия президента председателю сената Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. На последующих всенародных выборах он одержал победу. Все эти годы я всячески поддерживал его действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз", - добавил первый президент.

 

Назарбаев заявил, что его родственники должны понести ответственность в случае нарушения закона

30.05.2022, 11:03 13396
Назарбаев заявил, что его родственники должны понести ответственность в случае нарушения закона
Фото: elbasy.kz
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - В интервью политологу Данияру Ашимбаеву первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что если кто-то из его родственников за его спиной воспользовался именем Первого Президента как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Много лет мы строим в Казахстане правовое государство. Его основополагающим принципом является то, что закон - един для всех. Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность. Вина должна быть доказана в судебном порядке. Нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту", - сказал Назарбаев в интервью, опубликованном в Telegram-канале Данияра Ашимбаева.


Первый президент напомнил историю с Рахатом Алиевым.

Он был мужем моей дочери. Практически был мне как сын, он был отцом моих внуков. Но все это не стало основанием для того, чтобы государство закрыло глаза на его противозаконные действия. Он был осужден казахстанским правосудием. Но успел скрыться и всю оставшуюся жизнь прятался. Незавидная судьба", - сказал Назарбаев.

 

Посол Казахстана в России вручил губернатору Астраханской области орден "Достык"

28.05.2022, 11:23 18636
АСТРАХАНЬ. 28 МАЯ - Состоялась рабочая поездка посла Казахстана в России Ермека Кошербаева в Астраханскую область. В ходе встречи губернатору области Игорю Бабушкину был вручен орден "Достык" II степени, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Посол РК в РФ Ермек Кошербаев отметил, что награда является признанием заслуг губернатора в развитии двустороннего сотрудничества и укреплении мира и дружбы между народами.
 
В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов по всему спектру сотрудничества. Особое внимание уделено приграничному взаимодействию в свете предстоящего текущей осенью форума Межрегионального сотрудничества РК и РФ в Оренбурге.
 

Собеседники отметили позитивную динамику в товарообороте между регионами Казахстана и Астраханской областью, республика входит в десятку ведущих торгово-экономических партнеров региона. В прошлом году цифра взаимной торговли составила почти $17 млн - на 25% больше, чем за предыдущий год", - проинформировали в пресс-службе посольства РК в РФ.

 
Отмечается, что потенциал двусторонней торговли на текущий момент не раскрыт полностью, в связи с чем необходимо продолжать работать в направлении дальнейшего расширения экономических контактов и увеличения товарооборота.
 
Интенсивно развивается и культурно-гуманитарное сотрудничество. 
 

В Астраханской области проводятся мероприятия, популяризующие казахскую культуру, фестивали с участием ведущих профессиональных творческих коллективов, обменные гастроли театров и филармоний. Духовным мостом с Казахстаном является казахская диаспора, численность которой составляет порядка 150 тысяч человек, - больше, чем в каком-либо другом российском регионе. Казахи являются вторым по численности этносом в Астраханской области после русских", - рассказали в ведомстве.

 

Страны "пятерки" сформируют стратегию развития Большого евразийского партнерства

27.05.2022, 16:26 22286
Страны "пятерки" сформируют стратегию развития Большого евразийского партнерства
Фото: telegram/Борт№1
БИШКЕК. 27 МАЯ - Страны Евразийского экономического сообщества во время форума в Бишкеке поддержали идею президента России Владимира Путина о создании комплексной стратегии развития Большого евразийского партнерства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В поддержку этой идеи председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович предложил сформировать долгосрочную программу экономической самодостаточности Союза. Была озвучена инициатива по созданию межгосударственного арбитража, который поможет бизнесменам стран-участниц разрешать споры", - рассказала официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, подводя итоги ЕЭФ-2022 на пресс-конференции в информационном агентстве "Хабар", сообщает пресс-служба ЕЭК.

 
В числе знаковых соглашений, подписанных на форуме, Малкина также назвала программу стратегического партнерства до 2025 года и соглашения о сотрудничестве в сфере интернет-торговли. 
 
Также большой интерес участников форума вызвало предложение Минэнерго России о создании транзитного энергокоридора через территорию Казахстана в Кыргызстан. 
 
Крупнейшее деловое событие собрало в Бишкеке более 2,5 тысячи участников из 25 государств, включая страны дальнего зарубежья. 
 
Всего в рамках ЕЭФ-2022 было проведено 39 мероприятий, включая 21 тематическую сессию и выставку лучших агропромышленных товаров стран ЕАЭС с участием более 50 компаний стран ЕАЭС. На полях форума было подписано 17 программ и двусторонних контрактов по различным направлениям.
 

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