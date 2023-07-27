Иран стал официальным членом ШОС  

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Рассказать друзьям

Нью-Дели. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Иран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующую декларацию подписали сегодня участники саммита ШОС.





Иран стал девятым членом межгосударственного объединения. В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях вступления в организацию", - пишет ТАСС .





Как сообщает РИА Новости , после присоединения страны к ШОС в секретариате организации в Пекине подняли флаг Ирана.





Также страны ШОС в совместной декларации подчеркнули необходимость мирного урегулирования разногласий между странами путем диалога.





Кроме того, в документе отмечается, что односторонние экономические санкции несовместимы с международным правом и негативно влияют на отношения.





Страны организации высказались за реализацию дорожной карты по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах и отметили необходимость скорейшей реформы ВТО.









ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран - Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан.





В статусе наблюдателя в ШОС пока находится Беларусь, но в июле прошлого года Минск подал заявку полноправное членство.





Напомним, сегодня в Нью-Дели в онлайн-формате проходит очередной 23-й саммит ШОС. На нем Казахстан примет председательство в организации.





Ключевым политическим решением саммита стало получение Ираном статуса государства - члена организации.





Кроме того, будет подписан меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства - члена ШОС. Данный документ предусматривает присоединение Беларуси к ранее принятым международным договорам, финансовые аспекты вступления и замещение квотных должностей в постоянно действующих органах организации.



