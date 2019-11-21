Исследование: чего ждут казахстанцы от партии Nur Otan

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - Институт общественной политики озвучил итоги проведенного в ноябре социологического исследования. В ходе пресс-брифинга журналистам презентовали основные показатели замеров общественного мнения в сравнении с показателями августа текущего года, а также рассказали, чего ждут казахстанцы от партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today.

Как отметила директор института Юлия Кучинская, по итогам опроса был составлен ТОП-5 вопросов из регионов, которые партия Nur Otan должна взять на контроль в первую очередь. Это повышение уровня заработной платы, противодействие коррупции, решение проблем в сферах образования и здравоохранения, а также борьба с социальным неравенством.

"В ноябре нами был проведен очередной замер мнений по общественно-политической ситуации и отношению конкретно к партии Nur Otan. В опросе участвовали респонденты, представляющие все регионы страны. Опрос был проведен в форме face to facе. Акцент был сделан на изучении динамики рейтинга партии, оценке ее деятельности, осведомленности и ожиданиях казахстанцев от партии", - сказала Юлия Кучинская.

По ее словам, несмотря на короткий временной промежуток с момента объявления о перезагрузке партии, опросы показали позитивные изменения. Электоральный рейтинг Nur Otan вырос на 10%.

На основании проведенного социального исследования можно сделать вывод, что казахстанцы готовы поддерживать партию Nur Otan, если она будет вести диалог и регулярно отчитываться перед населением, продвигать инициативы и выдвигать на выборы простых людей. Это как раз те ключевые направления, которыми на протяжении последних месяцев занимается Nur Otan в рамках инициированной Нурсултаном Назарбаевым "перезагрузки" партии. Результаты этой работы, как видим, отразились на рейтингах. Электоральный рейтинг Nur Otan вырос на 10%. Если в августе поддержать партию на выборах были готовы 55,3% опрошенных, то сейчас отдать свои голос за Nur Otan планируют уже 65,8% граждан", - сообщила она.

По информации Юлии Кучинской, партия Nur Otan также уверенно вошла в топ-5 институтов, в которые готовы обратиться граждане в случае нарушения их прав. Первое место в этом списке занимают суды с показателем 45,4%, а второе место занимает Nur Otan с показателем 27,2%, что свидетельствует об особом доверии граждан к партии.

В целом каждый третий опрошенный отметил, что работа партии улучшилась за последние 6 месяцев. 41,8% считают, что партия поднимает актуальные вопросы населения. Это также связано с активизацией работы в регионах. В 14 городах и районах в пилотном режиме проведен отбор в кадровый резерв партии. Начата работа по составлению Карты проблемных вопросов и их решения во всех населенных пунктах. Не осталось незамеченным усиление работы общественных приемных, партийных структур по противодействию коррупции, защите прав детей, многодетных и малообеспеченных семей", - уточнили в Институте общественной политики.

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