Караганда. 30 ноября. Kazakhstan Today - Историко-культурный центр Первого Президента в Темиртау пополнится новыми экспонатами, передает Kazakhstan Today.





В канун празднования Дня Первого Президента аким Карагандинской области Ерлан Кошанов встретился в Темиртау с соратниками главы государства. В Историко-культурном центре Первого Президента состоялось торжественное мероприятие "Елінсуйген, елісуйген Елбасы!", сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.





По информации акимата, здание центра обновилось после капитального ремонта. Экспозиция пополнилась экспонатами, переданными из Астаны.





"Этот праздник - дань уважения и благодарности нашему президенту за его мудрое руководство, за наше светлое настоящее и уверенное будущее. Деятельность и все инициативы главы государства направлены на улучшение жизни казахстанцев. Мы все видим мудрость решений Елбасы. Взять хотя бы перенос столицы: сколько было скептиков, сомневающихся, но время расставило всё на свои места. Сегодня Астана - это столица мирового уровня. Мы гордимся тем, что жизнь Первого Президента связана с нашей Карагандинской областью. Темиртау - это город его молодости. Здесь Нурсултан Абишевич Назарбаев сформировался как руководитель, как лидер", - сказал Ерлан Кошанов.





В пресс-службе отметили, что своими воспоминаниями на встрече поделились соратники.





"Мне довелось учиться вместе с Нурсултаном Назарбаевым. Это были наши молодые годы. Уже тогда он проявлял свои лидерские качества: был прекрасным оратором, философом, опережал всех в учёбе", - отметил ветеран-металлург Ермек Тлеубаев.









Также сообщается, что был организован праздничный концерт, в котором прозвучали любимые песни президента и произведения, написанные Нурсултаном Назарбаевым. Гости аплодировали, узнавая мелодии, и подпевали артистам.





Кроме того, участники встречи ознакомились с новой коллекцией центра. Его фонд насчитывает более 3500 экспонатов. На днях пришло пополнение из столицы: 15 экспонатов - личные вещи президента, подарки руководителей других государств и известных политических деятелей.





Наиболее ценный из них - большое красочное издание Конституции Казахстана. В музее появился велосипед, подаренный президенту именитым спортсменом Александром Винокуровым. Посетители здесь также увидят личные спортивные принадлежности главы государства: форму для тенниса и ракетку.





В ходе мероприятия также был презентована книга "Сарыарка тосіндегі кездесулер" - "Встречи на земле Сарыарки". Это совместное издание Историко-культурного центра, Областного архива и Областной универсальной библиотеки имени Н.В. Гоголя. В него вошли архивные материалы и газетные публикации о визитах главы государства в Карагандинскую область с 1990 по 2018 годы.





На капитальный ремонт Историко-культурного центра Первого Президента было выделено из бюджета 215 млн тенге. На эти деньги были проведены внутренние и внешние работы, проинформировали в пресс-службе.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства