К Астанинскому процессу стремятся примкнуть новые группировки сирийской оппозиции

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К Астанинскому процессу стремятся примкнуть новые группировки сирийской оппозиции16.02.2017
  • Фото: www.inform.kz
Политика  10:00

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Пленарное заседание международной встречи по Сирии в Астане состоится сегодня в 15.00-16.00 по местному времени (12.00-13.00 мск), заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Рабочие встречи продолжатся как в двустороннем, так и в трехстороннем формате. Пленарное заседание состоится, скорее всего, где-то в районе 15.00-16.00 (12.00-13.00 мск) с последующим выходом к прессе. Члены делегации ответят на все интересующие СМИ вопросы", - проинформировал Лаврентьев, передает Kazakhstan Today.

Он отметил, что "все стороны проявляли конструктивный подход".

По словам Лаврентьева, в ООН "рассматривают "астанинский формат", процесс как важную составляющую по межсирийскому урегулированию и надеются на достижение хороших результатов, которые помогут запустить политический процесс на Женевской площадке".

Спецпредставитель президента России также напомнил, что заседание в Астане проходит накануне запланированной межсирийской встречи в Женеве, сроки которой несколько сдвинуты.

"Спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой принято решение несколько перенести межсирийскую встречу в Женеве с 20 на 23 февраля", - проинформировал Лаврентьев.

По его словам, "пример "Астаны-1" оказался достаточно привлекательным, потому что большое количество все новых вооруженных группировок оппозиции изъявляют желание примкнуть к данному процессу, подписать соглашение с российской стороной как с гарантом".

"Это можно только приветствовать. Именно поэтому на консультациях присутствует делегация Иордании, представляющая некоторых оппозиционеров, так называемый "южный фронт", - цитирует главу российской делегации ТАСС.

Спецпосланник генерального секретаря ООН в Сирии Стаффан де Мистура не примет участия в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представительницу спецпосланника Яру Шариф. По ее словам, на переговоры вместо де Мистуры прибудет группа из пяти человек, которая встретится с представителями России, Ирана и Турции.

Сегодня пройдет пленарное заседание с участием всех делегаций, на котором может быть согласован итоговый документ.

6 февраля в Астане прошло первое заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием экспертов России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании. Группа была сформирована по итогам конференции по сирийскому урегулированию, прошедшей 23-24 января в столице Казахстана.

23 февраля в Женеве объявлен очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию под эгидой ООН после почти 10-месячного перерыва.
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