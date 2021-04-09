Как Nur Otan помогает казахстанцам даже в самых маленьких просьбах

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - С начала года в общественные приемные партии Nur Otan по всей стране поступило более 43 тысяч обращений. Среди них создание доступной среды для граждан с особыми потребностями, социальная помощь многодетным и малообеспеченным семьям, нарушения трудовых прав и многое другое, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы партии, Nur Otan "не отказывает даже в самых маленьких просьбах и помогает в решении порой абсолютно необычных обращений".

Так, жительница села из Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области обратилась в Nur Otan с просьбой спасти семью от развода. В общественной приемной партии, в свою очередь, ей предоставили бесплатные услуги юристов и медиатора. В итоге семейная пара помирилась", - поделились в партии.

В Атырауской области нуротановцы помогли мужчине найти работу.

Потеряв супругу, он остался один с двумя детьми, а из-за пандемии лишился работы. За помощью он обратился в Жылыойский районный филиал Nur Otan с просьбой оказать содействие в поиске вакансий. В результате партийцы помогли ему устроиться водителем автобуса", - рассказали партийцы.

В Алматинской области пенсионер Марал Омишева из села Айтей Карасайского района 5 лет не могла добиться от местных властей, чтобы электрическую колонку высокого напряжения возле ее дома вынесли за пределы участка. За помощью женщина обратилась в Nur Otan, и только после вмешательства партии вопрос был решен.

В Таразе представители партии помогли получить 3-месячную задолженность по социальному пособию инвалиду I группы Рауану Рауылбекову. Отмечается, что он вовремя сдавал необходимые документы.

До того как прийти в партию, я неоднократно обращался к представителям 5 учреждений различного уровня, но это не дало никакого результата. А потом, чисто случайно, я увидел в социальных сетях объявление, что в Nur Otan есть общественная приемная, где граждан принимают разные начальники. Мою проблему, которая длилась более 3 месяцев, решили за 3 дня", - сказал Рауан Рауылбеков.

Как отметили в партии, активисты Nur Otan также всю зиму помогали пенсионерам, ветеранам и людям с особыми потребностями в уборке дворов от снега, а с начала весны и в отводе талых вод от домов.

Согласно информации, за последний год в общественные приемные Nur Otan поступило более 393 тысяч обращений. При этом за 5 лет в партию обратилось 1,2 млн человек, в том числе более 423 тысяч - в онлайн-формате. Из них 92% решены положительно, оказана бесплатная консультативная, правовая и иная помощь.

В рамках проекта "Халыкка комек" также организованы бесплатные консультативные онлайн-встречи с юристами, адвокатами, медиаторами и нотариусами, запущен специальный контакт-центр "Экстренная служба 111" по вопросам семьи, женщин и прав детей, а также противодействия семейно-бытовому насилию", - заключили в партии.

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