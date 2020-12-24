Кандидаты в депутаты от партии Nur Otan встретились с коллективом ремонтно-механического завода в Балхаше

Балхаш. 23 декабря. Kazakhstan Today -23 декабря 2020 года в городе Балхаше кандидаты в депутаты городского маслихата Г. Камирдинов, А. Сокульский, Р. Савутов, А. Терлекпаева встретились с трудовым коллективом ремонтно-механического завода города Балхаша по разъяснению предвыборной программы партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today .

Кандидаты разъяснили участникам встречи основные аспекты предвыборной программы партии Nur Otan, которые направлены на социально-экономическое развитие города.

Также кандидаты ответили на интересующие избирателей вопросы и призвали проявить гражданскую активность на выборах 10 января 2021 года и отдать свой голос за достойных кандидатов.

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Оплачено за счет средств избирательного фонда Балхашского городского филиала партии Nur Otan Карагандинской области.

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