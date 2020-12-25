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Кандидаты в депутаты от партии Nur Otan встретились с коллективом тепличного хозяйства в Экибастузе

24.12.2020 23410
Экибастуз. 24 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня кандидаты в депутаты городского маслихата от партии Nur Otan Арман Амургалинов, Иван Дычко и Татьяна Шмидт провели агитационную встречу с работниками ТОО Greenhouse-Qaztomat, передает Kazakhstan Today.
 
ТОО Greenhouse-Qaztomat является крупнейшим тепличным хозяйством Павлодарской области. Представляет собой современный комплекс, оснащенный новейшим оборудованием и инновационными системами и технологиями в соответствии с европейскими стандартами. 
 

Предприятие динамично развивается. Свидетельство тому - строительство и ввод новых площадей: в 2019 году введено 16,1 гектара, в 2020 году - 5 гектаров. На сегодняшний день общая производительность составляет 30 тонн продукции в смену. Помимо томатов, ТОО начало выращивать огурцы и болгарский перец. Однако на этом процесс расширения производства не останавливается. В соответствии с генеральным планом до 2023 года предприятие должно увеличить общую площадь комплекса до 60 гектаров", - рассказали в пресс-службе Экибастузского предвыборного штаба партии Nur Otan. 

 
В ходе встречи кандидаты озвучили тезисы предвыборной программы Экибастузского филиала партии Nur Otan. 
 
Программа предлагает эффективный комплекс конкретных мер, направленных на модернизацию инфраструктуры региона: строительство жилья, дорог, завершение реализации программы "Питьевая вода".
 
Представители коллектива задали кандидатам вопросы по организации в городе досуга для женщин, о возобновлении работы кинотеатров, а также предложили принять закон о тунеядцах. Кроме того, работники ТОО подняли вопрос необходимости подготовки спецкадров для предприятия: агрономов, биологов. 
 
Оплачено из средств избирательного фонда Экибастузского городского предвыборного штаба партии Nur Otan.
 

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