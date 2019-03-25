Караганда. 24 марта. Kazakhstan Today - Коллектив ТОО "Караганды-нан" поддерживает переименование столицы в Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

Коллектив ТОО "Караганды-нан" с большим воодушевлением принял новость о переименовании столицы нашей республики в Нур-Султан. Мы уверены, что столица будет гордо нести имя Первого Президента, который заложил основу этого замечательного города, уже ставшего одним из символов нашей независимости и олицетворением достижений нашего государства", - заявил коллектив предприятия в своем отзыве.

Сотрудники "Караганды-нан" подчеркивают, что Карагандинская область всегда являлась одной из стратегических оплотов страны. Здесь начинал свою трудовую деятельность Елбасы.

С первых дней своего существования и по сей день на нашем предприятии трудятся люди различных национальных, возрастных, религиозных принадлежностей и все мы имеем возможность трудиться во благо себя, своих близких, своей Родины. Все это благодаря мудрой, дальновидной политике Первого Президента", - говорится в отзыве.

Также коллектив предприятия заявил о том, что высоко чтит всеобщие ценности казахстанского народа и заслуги Первого Президента, его роль в осуществлении планов развития государства, всеобщей цели по вхождению в число 30 наиболее развитых, конкурентоспособных государства мира.

Будем достойно продолжать выбранный курс Елбасы. Это залог стабильности, мира и процветания страны!" - заверили в ТОО "Караганды-нан".

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