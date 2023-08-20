19.08.2023, 12:45 5476
Касым-Жомарт Токаев посетит Вьетнам
В ходе переговоров будут обсуждены перспективы развития сотрудничества
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Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга глава государства Касым-Жомарт Токаев с 20 по 22 августа посетит Ханой с официальным визитом, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе переговоров с высшим руководством Вьетнама будут обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев планирует посетить ряд производственных объектов и провести встречи с представителями крупного бизнеса Вьетнама.
Напомним, из-за масштабных пожаров в Абайской области президент отложил на более поздний срок запланированный на 11-13 июня официальный визит во Вьетнам.
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13.08.2023, 11:37 23896
Китай не пригласил лидеров трех стран G7 на форум "Пояс и путь"
Подавляющее большинство приглашений на мероприятие получили лидеры развивающихся государств
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Пекин. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Китай не пригласил глав нескольких западных стран на форум "Пояс и путь".
Подавляющее большинство приглашений на мероприятие получили лидеры развивающихся государств. При этом главы некоторых развитых стран "не будут включены". В частности, речь идет про глав трех государств из G7: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, а также премьер-министра Италии Джорджии Мелони", - сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Global Times.
Будь то приглашение лидеров или соответствующие договоренности о сотрудничестве, Китай преследует не масштаб и количество (приглашенных. - Прим. источника), а качество и эффективность форума", - пояснил собеседник издания.
Отмечается, что заявления некоторых не названных западных СМИ, что европейские лидеры "не планируют посещать форум", не соответствуют действительности.
Предположение об уклонении от участия (лидеров западных стран. - Прим. источника) просто недействительно, так как Китай просто не отправил им приглашения", - говорится в статье.
В июле бывший посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что в Китае ожидают приезда Владимира Путина в октябре на форум.
Для справки:
Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.
Ранее в статье "Новый виток геополитического соперничества в Центральной Азии", посвященной саммиту "Китай - Центральная Азия", который прошел 18-19 мая текущего года, сообщалось, что в условиях усиления давления на Китай со стороны Запада роль Центральной Азии возросла.
Пекину важно не допустить создания вблизи своих границ пояса недружественных государств, ориентирующихся на интересы США и ЕС. Эта задача сближает Китай с Россией, которая также заинтересована не только в развитии торгово-экономического сотрудничества со странами региона, но и в том, чтобы не допустить усиления в регионе западных стран", - говорится в статье.
Там подчеркивается, что Китай заинтересован в расширении объемов торговли со странами Центральной Азии.
11.08.2023, 15:41 29826
Токаев пригласил президента Северной Македонии посетить Казахстан
Глава государства отметил, что Северная Македония рассматривается как очень важный партнер Казахстана в Европе
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Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Республики Северная Македония Буяра Османи, сообщает Акорда.
Приветствуя Османи, глава государства отметил значимость его визита в Астану в качестве действующего председателя ОБСЕ.
Ваш визит очень важен для нас, и я хотел бы подчеркнуть нашу приверженность ОБСЕ в качестве надежного государства - члена данной организации. Несмотря на разногласия, которые, к сожалению, существуют в организации, ОБСЕ незаменима, и мы должны приложить усилия для поддержания ее потенциала. В свете празднования 50-й годовщины Хельсинкского заключительного акта в 2025 году жизненно важно обеспечить, чтобы ОБСЕ продолжала служить уникальной платформой для диалога. Наше прочное партнерство с ОБСЕ основывается на общем видении построения безопасного сообщества, закрепленном в Астанинской декларации саммита ОБСЕ 2010 года", - заявил Токаев.
Он отдельно остановился на перспективах укрепления отношений между Казахстаном и Северной Македонией.
У нас нет никаких проблем в рамках двустороннего сотрудничества. Мы достигли довольно значимых результатов по расширению взаимодействия. Ваша страна рассматривается как очень важный партнер Казахстана в Европе, и мы приняли решение открыть наше посольство в Скопье", - отметил президент.
Буяр Османи подчеркнул, что ОБСЕ придает большое значение развитию связей с Казахстаном и регионом Центральной Азии.
По его словам, саммит ОБСЕ в Астане 2010 году стал доказательством активной роли Казахстана в поддержке основных направлений деятельности организации.
Девиз председательства Северной Македонии - "Все для людей", что отражает наш человекоцентричный подход. Ваша программа реформ также ориентирована на людей и во многом созвучна не только принципам и обязательствам ОБСЕ, но и приоритетам нашего председательства. Мы также отмечаем ключевую роль Казахстана как в региональном, так и межрегиональном сотрудничестве", - сказал министр.
В завершение встречи Токаев передал наилучшие пожелания президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому и пригласил его посетить Казахстан с визитом.
09.08.2023, 09:08 37261
Токаев поздравил президента Сингапура
Фото: Акорда
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Сингапура Халиму Якоб с Национальным днем Республики Сингапур, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства высоко оценил тесное партнерство двух стран, основанное на искренней дружбе и плодотворном политическом диалоге", - отметили в пресс-службе.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что достигнутые в ходе двусторонних переговоров договоренности в мае текущего года станут прочной основой для развития стратегического взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром.
Напомним, в мае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главой Сингапура Халимой Якоб, прибывшей в Казахстан с государственным визитом.
В марте текущего года исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Сингапуром и Казахстаном. Ключевое место в казахстанско-сингапурских отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
На сегодняшний день в Казахстане работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий. Общий объем сингапурских инвестиций в экономику Казахстана превысил 1,4 млрд долларов. В прошлом году объем взаимной торговли приблизился к 2 млрд долларов.
04.08.2023, 11:19 51001
Сменился генеральный консул США в Алматы
Фото: Instagram/uscgalmaty
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Алматы. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Новым генеральным консулом США в Алматы стала Мишель Еркiн.
Поприветствуем вместе нового Генерального консула США в Алматы госпожу Мишель Еркін, которая только прибыла в Казахстан", - сообщается на официальной странице генерального консульства США в Алматы в Instagram.
Напомним, с 2021 года должность генерального консула занимала Кэролайн Сэвидж.
19.07.2023, 21:18 79941
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эмомали Рахмоном
Фото: Акорда
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообащет пресс-служба Акорды.
Отметив высокую динамику развития казахско-таджикских отношений, лидеры двух стран рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Эмомали Рахмона в Астану в мае.
Особое внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического взаимодействия, а также укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества.
Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня. Обсужден график предстоящих встреч.
Ранее президент Казахстана провел встречу с наследным принцем Кувейта.
19.07.2023, 20:33 80521
Президент Казахстана провел встречу с наследным принцем Кувейта
Фото: Акорда
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях первого Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом. По его словам, Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии отношений между двумя странами и готов придать новый импульс взаимодействию по всем приоритетным направлениям.
Наследный принц Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах, выразив готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между Астаной и Эль-Кувейтом, подчеркнул наличие огромного потенциала для развития торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного, туристического сотрудничества.
14.07.2023, 21:33 103591
Казахстанская делегация посетила Вашингтон с рабочим визитом
Состоявшиеся переговоры в Белом доме и государственном департаменте подтвердили взаимный интерес к дальнейшей интенсификации политического диалога
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Вашингтон. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 12 по 13 июля делегация в составе первого заместителя министра иностранных дел РК Кайрата Умарова и председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса Айгуль Куспан нанесла рабочий визит в Вашингтон для проведения двусторонних встреч с американскими партнерами, в ходе которых стороны подтвердили взаимный курс на дальнейшее всемерное укрепление расширенного стратегического партнерства, сообщает пресс-служба МИД РК.
Состоявшиеся переговоры в Белом доме и государственном департаменте подтвердили взаимный интерес к дальнейшей интенсификации политического диалога по наиболее актуальным вопросам в сфере политики, безопасности и торговли.
На встречах члены делегации РК информировали американских коллег о проводимых реформах президента Касым-Жомарта Токаева, в том числе о подписании закона о возврате государству незаконно приобретенных активов. Приветствуя своевременность демократических преобразований, американская сторона заявила о неизменной поддержке и готовности содействовать их реализации в практическом плане.
Будучи признанным лидером в области ядерного разоружения и нераспространения, в переговорах казахстанская делегация обсудила подходы к реализации инициативы главы государства по созданию Международного агентства по биологической безопасности.
Основной фокус на встречах с членами конгресса, включая председателя комитета по иностранным делам палаты представителей Майкла Маккола, сопредседателей кокуса в конгрессе "Друзья Казахстана" Джимми Панетта и Роберта Адерхольта и др., был сделан на необходимости активизации установления постоянных нормальных торговых отношений между Казахстаном и США и отмены действия поправки Джексона-Веника. Стороны договорились о важности развития межпарламентских связей.
Важно также отметить потенциал партнерства KazAID с USAID. На встрече с руководством агентства стороны выразили заинтересованность в развитии Транскаспийского маршрута и энергетического перехода в Казахстане", - сообщили в МИД РК.
Члены делегации также провели ряд встреч с представителями ведущих американских аналитических центров и неправительственных организаций.
14.07.2023, 13:13 104556
Казахстан окажет всемерную поддержку деятельности ООН - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН Владимиром Воронковым и исполнительным директором директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Натальей Герман, сообщает Акорда.
Президент поблагодарил делегацию ООН за участие в Центрально-Азиатском форуме по безопасности и сотрудничеству, проходящем в Астане.
Ваше участие является существенным элементом поддержки данного форума, тем более вопросы, которые были выведены в повестку этой конференции, очень важные с учетом событий, которые происходят в современном мире. Вы знаете, что наша страна абсолютно привержена Уставу Организации Объединенных Наций. Я об этом постоянно говорю на всех международных мероприятиях. Считаю, что и все остальные государства - члены ООН должны неуклонно придерживаться тех принципов, которые были заложены в Уставе Организации", - подчеркнул Токаев.
Он отметил, что для Казахстана ООН является безальтернативной универсальной международной организацией.
Мы считаем, что каждая из стран-участниц должна вносить посильный вклад в дело совершенствования ее деятельности. Мы очень высоко оцениваем деятельность Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Пользуясь возможностью, прошу Вас передать ему мои слова приветствия и наилучшие пожелания. Что касается Казахстана, то с нашей стороны будет оказана всемерная поддержка многогранной деятельности ООН. Сейчас очень много говорится о необходимости реформы Совета безопасности ООН. Мы считаем, что этот вопрос достоин самого детального обсуждения в атмосфере демократии. Каждая из стран может внести свой вклад, высказать свое мнение в отношении столь важного вопроса", - заявил глава Казахстана.
В ходе беседы были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности, противодействия террористическим угрозам.
Представители ООН высоко оценили усилия Казахстана в данной сфере и подчеркнули, что наша страна является одним из лидеров контртеррористической повестки ООН.
Владимир Воронков отметил важность проведения Форума по безопасности в Астане, который стал одной из платформ для восстановления диалога и доверия, поиска общих решений.
Сегодня в Астане проходит Центрально-Азиатский форум по безопасности и сотрудничеству, на котором обсуждают роль развивающихся государств среднего звена, сообщает "Хабар 24".
Среди участников - политологи и ведущие эксперты научно-исследовательских центров из 25 стран.
В течение двух дней пройдут дискуссии на темы глобальной безопасности в Азии, искусственного интеллекта и человеческого капитала. Соорганизатором форума выступило Министерство иностранных дел Казахстана.
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