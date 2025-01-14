13.01.2025, 18:54 16466
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в ОАЭ
Фото: Акорда
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Абу-Даби. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в ОАЭ для участия в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Абу-Даби встретили вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян и другие официальные лица.
Глава государства проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, а также ряд встреч с представителями деловых кругов Эмиратов.
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14.01.2025, 11:28 6086
Токаев поздравил Зорана Милановича с переизбранием на пост президента Хорватии
Миланович занимает пост президента Хорватии с 2020 года
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана поздравил Зорана Милановича с переизбранием на пост президента Республики Хорватия, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Зорану Милановичу по случаю его победы на президентских выборах.
В своей телеграмме президент Казахстана подчеркнул, что успех Зорана Милановича на выборах является ярким свидетельством доверия, которое граждане оказывают его политике, направленной на процветание Хорватии.
Глава государства выразил уверенность в том, что двусторонние отношения между Астаной и Загребом, основанные на дружбе и взаимопонимании, будут и впредь укрепляться во благо двух народов.
09.01.2025, 15:33 62761
Президент Казахстана примет участие в саммите в ОАЭ
Мероприятие пройдет 14-15 января
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - 14-15 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участи в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", сообщает Акорда.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна 14-15 января примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", - говорится в сообщении пресс-службы президента РК.
08.01.2025, 10:43 79951
Китай продолжит углублять сотрудничество с Казахстаном и выводить двусторонние отношения на новую высоту
В последние годы сотрудничество между двумя странами приобрело характер динамичных и многогранных отношений
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новом году Китай продолжит углублять взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном и выводить двусторонние отношения на новую высоту. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает Синьхуа.
На брифинге для журналистов Го Цзякунь отметил, что Китай готов работать вместе с Казахстаном, чтобы усиливать сопряжение стратегий развития и конвертировать договоренности глав двух государств в новые реальные результаты.
По словам официального представителя, в последние годы сотрудничество между двумя странами приобрело характер динамичных и многогранных отношений, отличающихся частыми взаимными визитами на различных уровнях и более активными торгово-экономическими связями.
Го Цзякунь сделал соответствующие заявления, комментируя высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в недавнем интервью. Как отметил Токаев, Казахстан является чрезвычайно важным стратегическим партнером Китая, при этом дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества с КНР остается важной задачей казахстанской дипломатии.
04.01.2025, 13:58 141431
Ермекбаев: Сравнивать НАТО и ШОС неправильно
НАТО и ШОС отличаются как по своим целям и задачам, так и по характеру деятельности
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сравнивать НАТО и Шанхайскую организацию сотрудничества неправильно, они сильно отличаются по своим целям и задачам, заявил РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
Как подчеркнул Нурлан Ермекбаев, НАТО и ШОС сильно отличаются как по своим целям и задачам, так и по характеру деятельности.
НАТО, по его словам, была создана как элемент противостояния между послевоенным Западом с одной стороны и Советским Союзом с его союзниками - с другой.
Это - военно-политическая организация, и ее своего рода аналогом со стороны, будем говорить, социалистического блока, была Организация Варшавского договора. А Шанхайская организация сотрудничества не является никаким продуктом холодной войны, она не создавалась в условиях или в целях противостояния с кем-либо. Наоборот, в 2001 году, когда создавалась ШОС как организация, она создавалась именно с созидательными, с мирными целями", - сказал генсек.
Кроме того, отметил Ермекбаев, НАТО - это военно-политическая организация, а ШОС - это мирная межгосударственная организация.
Основополагающим принципом НАТО является принцип коллективной безопасности. То есть агрессия против одного государства-члена рассматривается как агрессия против всех и против каждого государства-члена. В ШОС такого принципа коллективной безопасности не существует", - пояснил он.
Кроме этого, по словам генсека, чисто географически, НАТО - это трансконтинентальная организация, а ШОС на данный момент объединяет евразийские государства, государства одного континента Евразия.
То есть она является по сути своей евразийской организацией", - сказал он.
Государства ШОС тесно связаны друг с другом историческими, культурными, где-то даже ментальными связями, у них много общего, добавил Ермекбаев.
Поэтому организации эти - разные", - подчеркнул он.
Ранее Ермекбаев рассказал об изучении странами-членами ШОС возможности либерализации визового режима.
04.01.2025, 13:45 142026
Либерализацию визового режима рассматривают страны-члены ШОС
Вся работа строится в рамках соглашения между правительствами государств ШОС о развитии сотрудничества в области туризма
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) изучают возможности либерализации визового режима между государствами-членами, Об этом рассказал РИА Новости генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.
Сотрудничество в туристической сфере - это очень важное направление нашей работы. Вся работа строится в рамках соглашения между правительствами государств ШОС о развитии сотрудничества в области туризма", - сказал Ермекбаев.
По его словам, руководители туристских администраций ежегодно встречаются, предыдущее их совещание на министерском уровне прошло в Алматы в мае 2024 года.
Во время этого заседания принят план совместных действий в сфере туризма на 2024-2025 годы и как раз одним из пунктов этого плана является изучение государствами-членами ШОС возможности либерализации визового режима. То есть пока речь идет не о введении безвизового режима для всех государств-членов ШОС, а о его либерализации, поскольку в основном предоставление безвизовых режимов сейчас проходит на двусторонней основе", - сказал генсек.
Он отметил, что между рядом государств ШОС уже действуют, недавно вступили в силу или планируются такие соглашения о безвизовых поездках.
Например, с 1 апреля 2025 года вступит в силу соглашение между правительствами России и Индии, в соответствии с которым туристические группы на двусторонней основе будут посещать две страны без визы. В 2024 году Иран отменил визовый режим в отношении граждан 28 стран, в том числе и ряда государств ШОС", - сказал Ермекбаев.
Также, по его словам, имеются и действуют соглашения о безвизовых поездках между, например, Китаем и Казахстаном. Недавно вступило в силу соглашение между Казахстаном и специальным административным районом Макао, установлен безвизовый режим между Китаем и Узбекистаном, между Китаем и Беларусью.
Ранее Ермекабев рассказал о планах ШОС, в том числе о создании собственной валюты, рассмотрении заявок от государств о приобретении статусов наблюдателя и партнера организации идр.
03.01.2025, 15:39 159001
Токаев рассказал о роли Казахстана на мировой арене и сотрудничестве с Китаем, Россией и США
Система международных отношений находится в упадке, поэтому средние державы способны сыграть важную роль в преодолении кризиса международного доверия и дефицита ответственного глобального лидерства
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Средние державы, такие как Казахстан, способны сыграть важную роль в преодолении кризиса международного доверия и дефицита ответственного глобального лидерства, считает президент Касым-Жомарт Токаев.
Мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем. Дело в том, что напряженность на международной арене сказывается на торговых и политических отношениях Казахстана с определенными странами, поэтому мы стремимся минимизировать негативное влияние внешних тенденций. Казахстан нацелен на выстраивание прагматичных и взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами", - сказал глава государства в интервью газете Ana tili.
Он подчеркнул, что система международных отношений находится в упадке и деградирует.
Нарастает нестабильность, множатся взаимные обвинения крупных держав. Совет Безопасности ООН, по существу, парализован. Такая нездоровая международная ситуация закономерно беспокоит многие государства, включая Казахстан, поскольку не способствует их успешному социально-экономическому развитию. Учитывая мощный запрос на формирование более справедливого мира, средние державы, на мой взгляд, способны сыграть важную роль в преодолении кризиса международного доверия и дефицита ответственного глобального лидерства. Убежден, настало то время, когда именно средние державы общими усилиями могут построить новые прочные мосты между конфликтующими геополитическими полюсами и тем самым снизить уровень международной конфронтации", - отметил Токаев.
Он также рассказал о сотрудничестве Казахстана с ведущими мировыми державами, такими как Китай, Россия, США и страны тюркского мира.
В частности президент подчеркнул, что всестороннее сотрудничество с Китаем останется важной задачей казахской дипломатии.
Эта страна прочно занимает позицию основного торгового партнера Казахстана и стала одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику. Для выполнения важной задачи удвоения объема торговли имеются все предпосылки, прежде всего политическая воля лидеров двух государств. Поэтому данная цель вполне достижима. Диалог на высшем уровне получит свое продолжение и в 2025 году. Запланировано участие председателя Си Цзиньпина в саммите "Центральная Азия - КНР". Уверен, его визит в Казахстан, а также переговоры в Китае осенью текущего года будут способствовать дальнейшему укреплению многогранного взаимодействия между двумя странами", - заявил Токаев.
Касаясь отношений с Россией, президент напомнил о недавних переговорах с Владимиром Путиным. По его словам повестка встречи была очень насыщенной.
Мы обстоятельно обсудили все вопросы, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-образовательной сферах. В Астану прилетела почти половина состава российского правительства, что свидетельствует о стратегической важности современного Казахстана для России. О результатах переговоров много писали и говорили, но многое осталось за кадром. С Владимиром Путиным состоялась четырехчасовая беседа в неформальной обстановке. Такое общение позволило укрепить взаимопонимание относительно актуальных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки. Мною были даны разъяснения относительно разносторонней внешней политики Казахстана, нашей твердой приверженности развитию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией", - отметил Токаев.
Он напомнил, что наибольшее количество поездок - 33 - Владимир Путин совершил именно в Казахстан.
Кроме того, мы беседуем по телефону, встречаемся в рамках международных форумов, одним словом, находимся на постоянной связи. Все это нужно как Казахстану, так и России, так как служит задаче обеспечения стабильности в Евразии, где обе страны играют ключевую роль", - подчеркнул президент.
Он также рассказал о состоявшемся в начале декабря телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
Могу уверенно сказать, что он положительно относится к Казахстану как важному стратегическому партнеру США. Условились поддерживать рабочие контакты на высоком политическом уровне. Трамп и его команда займутся продвижением в международную политику новых смыслов и новых подходов, которые неизбежно повлияют на ситуацию в мире", - рассказал глава государства.
По его словам, Трамп интересовался, как казахстанское руководство видит прекращение военных действий на Украине.
Эта тема не нова для меня, поскольку такой же вопрос задавали многие руководители государств и международных организаций в течение 2024 года. Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее. Поэтому отметил исключительную сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого Трампа как лидера мировой державы. Подчеркнул, что Казахстан с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира", - рассказал Токаев.
Сотрудничество с тюркскими государствами, по мнению президента, тоже постоянно наполняется новым содержанием. За последние 10 лет торговые связи между членами ОТГ значительно укрепились. В 2024 году объем взаимного товарооборота превысил 45 миллиардов долларов.
Наши страны играют важную роль в реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута. Мы намерены наращивать сотрудничество в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, цифровизации", - заявил президент.
03.01.2025, 13:01 161441
Новые наблюдатели, своя валюта и предстоящие заседания: о планах ШОС рассказал генсек организации
Фото: Акорда
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Шанхайская организация сотрудничества рассматривает шесть заявок на приобретение статуса наблюдателя, сообщил РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
Сейчас на рассмотрении находятся 6 заявок на приобретение статуса наблюдателя в ШОС и 8 заявок на предоставление статуса партнера по диалогу. Какие-то из этих заявок активно прорабатываются по настоянию самих государств-заявителей, какие-то пока рассматриваются", - рассказал Ермекбаев.
Кроме того, организация в этом году планирует активно сотрудничать с ООН и другими международными организациями, "активизировать и наполнить более практическим содержанием" взаимодействие с партнерами.
Будем активно сотрудничать с ООН, ее секретариатом, специализированными учреждениями и другими международными региональными организациями-партнерами. Сейчас в работе находится проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН об Инициативе ШОС о мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", - рассказал Ермекбаев.
Он также сообщил о подготовке ШОС к заседанию Совета глав правительств организации, которое пройдет в России в 2025 году. Планируется, что на нем будет принят ряд важных документов, в том числе политическая декларация, документ под рабочим названием "Заявление о 80-летии Победы во Второй мировой войне" и Стратегия развития ШОС до 2035 года, которая заложит приоритеты и цели развития организации на десятилетия.
Также Ермекбаев затронул вопрос создания собственной валюты или некой расчетной единицы ШОС. Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения.
Сейчас наши платежные системы сильно интегрированы в мировую платежную систему, связаны с определенными валютами. В целом понимание о необходимости увеличивать долю национальных валют есть, экспертами высказывались предложения и по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы ШОС, но эта работа пока находится на стадии обсуждения", - сказал Ермекбаев.
Напомним, 11 декабря прошлого года генеральный секретарь организации Чжан Мин официально представил своего преемника Нурлана Ермекбаева.
Для справки
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В 2024 году в организации председательствовал Казахстан.
01.01.2025, 16:52 188726
Токаев поздравил президента Кубы
Фото: Акорда
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и кубинский народ с национальным праздником - Днем победы революции, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям сотрудничество двух стран, развивающееся в духе традиционной дружбы и доверия, будет неуклонно укрепляться.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу успехов в его ответственной деятельности, а народу Кубы - благополучия и процветания.
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