Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу

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Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Сегодня Касым-Жомарт Токаев, вступающий в должность президента Казахстана, принес присягу народу, передает корреспондент агентства.

Токаев на Конституции произнес текст присяги. Прозвучал государственный гимн РК.

Церемония принесения присяги проходит на совместном заседании палат парламента, в котором участвует первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

Накануне Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий президента. Согласно Конституции, полномочия главы государства перешли к председателю сената до окончания выборного срока.

Председателем сената парламента в настоящее время является Касым-Жомарт Кемелович Токаев. Вы его хорошо знаете. Он выпускник МГИМО, доктор наук. Свободно владеет английским, китайским, французским языками. Прошел большой путь на руководящих должностях республики. Был министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны, работал вице-премьером, министром и премьер-министром страны, председателем сената. Знает страну, ее экономику и политику. Выдвигался и работал заместителем генерального секретаря ООН. Это стало большим признанием его заслуг как дипломата и доверием к Казахстану. Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный, обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном", - заявил Нурсултан Назарбаев.

Между тем сам первый президент Казахстана оставил за собой полномочия председателя Совета безопасности, председателем партии "Нур Отан" и члена Конституционного совета.

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