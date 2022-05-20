Казахстан готов оказывать содействие в обеспечении путей доставки гуманитарной помощи в Афганистан

НЬЮ-ЙОРК. 19 МАЯ - Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди приняла участие в министерской конференции "Глобальная продовольственная безопасность: призыв к действию", прошедшей в штаб-квартире ООН, сообщили в пресс-службе МИД РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем выступлении Тлеуберди заявил, что Казахстан готов и далее расширять поставки сельхозпродукции на мировой рынок, а также оказывать всестороннее содействие в обеспечении надежных путей доставки международной гуманитарной помощи на территорию Афганистана. Всемирная продовольственная программа закупила у Казахстана для Афганистана в октябре прошлого года 20 тысяч тонн муки.

В этой связи мы рассчитываем на поддержку в этом вопросе и участие всех заинтересованных и международных структур, в том числе Исламской организации продовольственной безопасности, расположенной в Казахстане", - заявил министр.

Одновременно глава делегации РК призвал страны-партнеры усилить международную финансовую поддержку по созданию эффективных механизмов повышения производительности труда в сельскохозяйственном секторе для нуждающихся стран.

В этот же день состоялась двусторонняя встреча главы внешнеполитического ведомства РК с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили динамику и перспективы тесного сотрудничества между Казахстаном и ООН. Министр подробно информировал о проводимых президентом РК Касым-Жомартом Токаевым реформах по построению Нового Казахстана и предстоящем референдуме по внесению поправок в Конституцию РК. Также Генсеку ООН передано приглашение от имени главы государства на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который состоится 14-15 сентября в Нур-Султане.