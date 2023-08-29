Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС - Токаев
Фото: Акорда
Йоханнесбург. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника, заявил на заседании диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс", который проходит в рамках 15-го саммита БРИКС, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.
Под лозунгом председательства ЮАР "БРИКС и Африка" Казахстан стремится к укреплению многопланового сотрудничества со странами БРИКС и Африканским союзом. Я твердо убежден, что нам необходимо наращивать коллективные усилия, направленные на обеспечение глобальной безопасности, устойчивого развития и инклюзивности", - сообщил Токаев.
По его мнению, сегодняшний саммит может значительно усилить роль БРИКС и помочь в решении целого ряда актуальных глобальных проблем на основе открытого диалога и взаимопонимания.
Нынешний саммит проходит на фоне нарастания напряженности на международной арене, характеризующейся масштабным политическим давлением, конфронтацией и широким применением санкций. Поэтому я в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества хотел бы поделиться нашим видением перспектив и общих интересов межрегионального сотрудничества", - отметил президент.
Он добавил, что Казахстан, как один из основателей ШОС, намерен использовать свое председательство для ее преобразования в более эффективную организацию, способную отвечать на стоящие перед ней вызовы.
За более чем два десятилетия Шанхайская организация сотрудничества накопила ценный опыт развития многосторонних отношений и сотрудничества на региональном уровне. Учитывая общие интересы и приоритеты БРИКС и ШОС, я предлагаю объединить наши усилия по следующим ключевым направлениям", - подчеркнул глава Казахстана.
Он добавил, что необходимо искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН.
С этой целью на саммите ШОС в этом году я выдвинул инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". Эта инициатива направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, а также на установление более рационального политического и экономического международного порядка". Партнеры по БРИКС и "БРИКС Плюс" могли бы сотрудничать в продвижении этой инициативы на общее благо", - подчеркнул Токаев.
По его словам, следует объединить наработки стран ШОС, БРИКС и "БРИКС Плюс" в критически важной цифровой сфере, электронной коммерции, кибербезопасности и расширить обмен информацией.
В следующем году в Казахстане пройдет Цифровой форум Шанхайской организации. Я рад пригласить партнеров по "БРИКС Плюс" принять активное участие в этом важном мероприятии", - заявил Токаев.
Он также призвал всех партнеров присоединиться к Казахстану в реализации экономических, торговых, транспортных и инвестиционных проектов через коридоры Север - Юг и Восток - Запад.
Транскаспийский международный транспортный маршрут, дополняющий важнейшую инициативу "Пояс и путь", открывает ценные перспективы торгового сотрудничества. Такое взаимодействие будет способствовать развитию межрегиональной торговли и раскрытию всего транзитного и транспортного потенциала наших регионов", - отметил президент.
В своем выступлении он также затронул вопросы изменения климата.
Мы все признаем, что изменение климата имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе. За последние несколько лет в странах Глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий. В связи с этим Казахстан предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС и выразил готовность возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы. План действий ШОС по проведению Года экологии - это своевременная инициатива, которая, я надеюсь, найдет отклик в странах БРИКС", - обратился к участникам Токаев.
На этом фоне, по его мнению, особое значение в глобальной повестке дня приобретает продовольственная безопасность.
Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами БРИКС, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового. Необходимо принять адекватные меры по снижению продовольственного дисбаланса в наших странах. Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений", - добавил президент.
Пользуясь случаем, он также поздравил премьер-министра Индии Моди с исторической посадкой индийского космического аппарата вблизи Южного полюса Луны.
Напомним, 15-й саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в южноафриканском Йоханнесбурге. В саммите принимает участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На саммите страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении. Шесть новых стран присоединятся к организации уже в следующем году, 1 января, когда председательство в БРИКС перейдет к России.