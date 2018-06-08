Пекин. 7 июня. Kazakhstan Today - Казахстан и Китай подписали ряд документов, передает Kazakhstan Today.

Напомним, вчера президент Казахстана прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.

По результатам визита был подписан ряд документов.

В частности:

1. Совместное заявление РК и КНР.

2. Соглашение между правительством РК и правительством КНР по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов.

3. Рамочное соглашение между правительством РК и правительством КНР о предоставлении КНР льготного кредита.

4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством финансов РК и Министерством финансов КНР.

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию РК и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР по совместной разработке китайско-казахстанского плана сотрудничества в сфере производственных мощностей и инвестиций.

6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию РК и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР по утверждению перечня совместных проектов в сфере индустриализации и инвестиций и механизмов его формирования.

7. Меморандум о сотрудничестве в сфере электронной коммерции между Министерством национальной экономики РК и Министерством коммерции КНР.

8. Протокол между Министерством сельского хозяйства РК и Главным таможенным управлением КНР по инспекционным, карантинным и ветеринарно-санитарным требованиям по говядине, экспортируемой из Казахстана в Китай.

9. Протокол санитарных и фитосанитарных требований к экспорту сена люцерны из РК в КНР между Министерством сельского хозяйства РК и Главным таможенным управлением КНР.

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