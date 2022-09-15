Казахстан и КНР подписали соглашение по управлению водозаборным сооружением на реке Сумбе

Подписание данного документа позволит рационально использовать водные ресурсы реки Сумбе и улучшить водозабор на сельскохозяйственные нужды в Райымбекском районе Алматинской области", - сообщается в пресс-релизе Министерства экологии.
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Ваше обращение к мировой общественности подарило надежду и веру миллионам людей по всему миру", - сказал он.
Токаев на съезде: наша цель - укрепление мира и стабильности
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подводя итоги двухдневного мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что на протяжении этих дней в центре конструктивного диалога разных культур была казахская земля. Здесь под одной крышей собрались авторитетные лидеры духовенства со всего мира, сообщает Telegram-канал "БОРТ№1". https://t.me/bort_01/2899
"У всех нас общая цель - установление гармонии цивилизаций, укрепление мира и стабильности. На этом съезде прозвучало много важных идей, содержательных выступлений. Считаю, что все они будут содействовать нашим усилиям по построению гармоничного мира. Благодарю религиозных деятелей, политиков и представителей международных организаций, которые поддержали нашу инициативу, приняв участие в работе съезда. Также выражаю признательность дипломатам, волонтерам, журналистам, всем, кто был задействован в организации и освещении форума", - сказал глава государства.
Отдельно президент от имени народа страны и от себя лично вновь выразил признательность папе римскому Франциску за его исторический визит в нашу страну и участие в работе съезда.
"Ваше обращение к мировой общественности подарило надежду и веру миллионам людей по всему миру", - сказал он.
В свой речи лидер Казахстана назвал актуальным поиск путей для достижения баланса между экономическим ростом и духовно-нравственным прогрессом.
"Убежден, что религиозные лидеры могут настаивать на необходимости гармоничного сопряжения духовного и технологического развития", - сказал президент.
Он выразил уверенность, что авторитет духовных лидеров поможет преодолеть противоречия современного мира во имя благополучия всего человечества.
Большое внимание в выступлении было уделено итоговому документу съезда. По мнению Токаева, этот важный документ охватывает фундаментальные вопросы и способен стать ориентиром для правительств, политических лидеров, международных организаций.
"Наша общая задача - последовательно продвигать концептуальные положения и идеи декларации. Также считаю, что необходимо разработать концепцию развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы. В концепции следует отразить конкретные шаги и этапы дальнейшего усиления влияния нашего форума", - сказал Токаев.
В завершение президент подчеркнул, что Казахстан в соответствии с приоритетами своей внутренней и внешней политики будет всецело поддерживать последовательную деятельность съезда.
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Остановить конфликты и кровопролитие во всех уголках планеты призвали участники Съезда в Нур-Султане
Мы убеждены в том, что развязывание любого военного конфликта, создание очагов напряженности и противостояния имеет "эффект домино", который ухудшает международные отношения. Мы призываем мировых лидеров отказаться от всей агрессивной и деструктивной риторики, которая ведет к дестабилизации мира, и прекратить конфликты и кровопролитие во всех уголках нашего мира", - говорится в тексте документа.
Также делегаты съезда обратились с просьбой к национальным правительствам и уполномоченным международным организациям оказать всестороннюю помощь всем религиозным группам и этническим общинам, подвергшимся ущемлению прав и насилию со стороны экстремистов и террористов, а также в результате войн и военных конфликтов", - сообщается в пресс-релизе.
Мы отмечаем, что плюрализм и различия в цвете кожи, поле, расе, языке и культуре являются выражением премудрости Божьей воли в творении. Бог допускает религиозное разнообразие, и, таким образом, неприемлемо любое принуждение к той или иной религии и религиозной доктрине", - отмечается в декларации.
Мы благодарим Республику Казахстан и президента Касым-Жомарта Токаева за созыв VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, их гуманитарные инициативы, а также за их вклад в обновление и прогресс, мир и гармонию. Мы благодарим Республику Казахстан за прекрасную организацию съезда, а также казахстанский народ - за его радушие и гостеприимство", - отмечается в тексте декларации.
Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС
Сегодня подписан меморандум об обязательствах Ирана в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС", - сказал представитель МИД на полях саммита.
В USAID заявили о планах США "отстыковать" Центральную Азию от России
Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью", - цитирует Каур РИА Новости.
Это сказалось на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России. Мы видим растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону", - сказала помощник директора агентства.
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Президент Казахстана встретился с председателем КНР
Это Ваша первая зарубежная поездка после пандемии, поэтому данный визит имеет историческое значение. Считаю его свидетельством высокого уровня взаимного доверия и сотрудничества. Как Вы знаете, я посетил церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр 5 февраля этого года. Я с теплотой вспоминаю состоявшуюся тогда нашу встречу в Пекине", - сказал глава государства.
Символично, что Ваш визит совпал с этой юбилейной вехой. За этот краткий период мы установили прочные межгосударственные связи. Искренне благодарю Вас за поддержку экономического развития Казахстана и наших международных инициатив", - сказал президент.
Без всякого сомнения, под Вашим руководством народ Казахстана достигнет новых успехов в деле государственного строительства и национального возрождения. Еще раз хотел бы Вас заверить, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны. Китай был и остается доверительным другом и надежным партнером Казахстана. С момента установления дипломатических отношений казахско-китайское сотрудничество, достойно пройдя испытания на прочность, постоянно наполняется новым содержанием, развивается по восходящей и дает солидные плоды. Наши страны стали авангардом взаимодействия по целому ряду направлений. Мы одними из первых урегулировали пограничные вопросы, превратив общую границу протяженностью в 1780 километров в узы дружбы между народами. Мы одними из первых начали развивать международное сотрудничество в сфере индустриализации, подав пример взаимодействия в рамках программы "Один пояс - один путь". Мы вывели двусторонние отношения на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, которое не имеет аналогов в китайской дипломатии, добившись их прорывного развития. Сегодня казахско-китайские отношения вышли на новый исторический старт", - сказал Си Цзиньпин.
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