НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Казахстан и Кыргызстан согласовали режимы работ водохранилищ и графики подачи воды на реках Шу и Талас на вегетационный период, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В режиме видеоконференцсвязи состоялось 28-е заседание Комиссии Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас. По итогам заседания комиссией согласованы режимы работ водохранилищ на реках Шу и Талас и утверждены графики подачи воды по межгосударственным каналам на вегетационный период 2021 года. Кроме того, были утверждены виды и объемы ремонтно-восстановительных работ на водохозяйственных объектах межгосударственного пользования, сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Комиссия также утвердила Стратегическую программу действий для бассейнов рек Шу и Талас, в рамках которой будут реализованы мероприятия по укреплению водного сотрудничества при поддержке международных финансовых организаций.

Следующее заседание Комиссии пройдет в 4-м квартале текущего года в Бишкеке.

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