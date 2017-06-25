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Казахстан и ООН разработают Кодекс поведения при антитеррористических операциях24.06.2017
Политика  13:57

Астана. 24 июня. Kazakhstan Today - Казахстан и ООН разработают Кодекс поведения при антитеррористических операциях, передает корреспондент агентства.

О разработке этого документа в ходе заседания Евразийского медиафорума рассказал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. По его словам, документ призван объединить усилия всех тех сторон, заинтересованных в борьбе с терроризмом.

"Мы... попытаемся сделать шаг в сторону того, чтобы во время проведения антитеррористических операций все страны исходили из единой общей позиции", - уточнил министр в беседе с журналистами.

Глава МИД РК заверил, что документ будет опубликован сразу после того, как его текст будет одобрен экспертами ООН и членами Совета безопасности этой организации.
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