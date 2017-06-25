Астана. 24 июня. Kazakhstan Today - Казахстан и ООН разработают Кодекс поведения при антитеррористических операциях, передает корреспондент агентства.
О разработке этого документа в ходе заседания Евразийского медиафорума рассказал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. По его словам, документ призван объединить усилия всех тех сторон, заинтересованных в борьбе с терроризмом.
"Мы... попытаемся сделать шаг в сторону того, чтобы во время проведения антитеррористических операций все страны исходили из единой общей позиции", - уточнил министр в беседе с журналистами.
Глава МИД РК заверил, что документ будет опубликован сразу после того, как его текст будет одобрен экспертами ООН и членами Совета безопасности этой организации.
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