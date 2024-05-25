Казахстан и Россия всегда будут ключевыми стратегическими партнерами - вице-спикер сената РК

Президент призвал укреплять партнерские отношения, основанные на взаимном уважении и общих целях, и прилагать общие усилия во имя построения более мирного и процветающего будущего для всех

Фото: Акорда

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Сингапур. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках госвизита в Сингапур выступил с 46-й сингапурской лекцией "Казахстан и роль средних держав: продвигая безопасность, стабильность и устойчивое развитие", сообщает - Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках госвизита в Сингапур выступил с 46-й сингапурской лекцией "Казахстан и роль средних держав: продвигая безопасность, стабильность и устойчивое развитие", сообщает Акорда





Приветствуя участников мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сингапур оставил особый след в его биографии.





Акорда





Я служил здесь молодым дипломатом много десятилетий назад и очень рад вернуться вновь, чтобы воочию убедиться в том, как ваша страна продолжает добиваться больших успехов (...) Бесценный опыт, который я получил во время пребывания в Сингапуре, повлиял на мое видение будущего Казахстана в этом быстро меняющемся мире", - подчеркнул президент.





Он обратил внимание на схожесть целей и принципов программы "Справедливого Казахстана" с программой "Вперед, Сингапур", которую инициировал премьер-министр Лоуренс Вонг.





Эти документы ставят общество в центр всех преобразований и предполагают, что плоды прогресса должен ощутить каждый гражданин. Масштабная национальная трансформация - это сложный процесс, но, как бы ни было трудно, мы не свернем с этого стратегического пути (...) Мы стремимся укрепить свои позиции в качестве надежного центра для бизнеса, финансов, талантов и инноваций, подобно тому, как это делает Сингапур", - заявил глава Казахстана.





Акорда





Рассуждая о роли новых средних держав, таких как Казахстан и Сингапур, Токаев обратил внимание на значительные изменения в ландшафте глобальной безопасности, открывающие как широкие возможности, так и серьезные риски.





Мы сталкиваемся со множеством кризисов, начиная с геополитической напряженности и заканчивая макроэкономическими трудностями, участившимися климатическими катастрофами. Глобальная архитектура безопасности быстро разрушается, а взаимное недоверие между державами углубляется. Очевидно, что "дивиденды мира", полученные после Холодной войны, иссякают. Мировые военные расходы в прошлом году выросли до рекордного уровня в 2,2 трлн долларов, что ведет к новой гонке вооружений. Несмотря на все усилия, человечество становится жертвой новых военных конфликтов. Проблемы, связанные с экстремизмом и терроризмом, кибернетикой и космосом, искусственным интеллектом, изменением климата, масштабной миграцией и эпидемиями, еще больше усугубляют глобальную безопасность. Однако Астана и Сингапур как развивающиеся средние державы не могут просто согласиться с поляризацией и разделением. Слишком многое поставлено на карту. Если не принять меры, мы погрузимся в новую холодную войну", - считает Токаев.





Он заявил, что Казахстан привержен принципам и ценностям ответственной дипломатии.





Мы будем оставаться открытыми и связанными с миром, продвигая "Казахстан, приверженный глобализации", - это внешнеполитический курс нашей страны. Только так мы сможем преуспеть в этой новой эпохе затянувшейся неопределенности. Как следствие, мы не можем позволить себе быть благодушными и пассивными. Оставаясь открытыми миру, мы проявляем бдительность и проактивность в противодействии внешним вызовам. Мы никогда не будем колебаться в защите законных прав и интересов Казахстана, не говоря уже о том, чтобы жертвовать нашими основными интересами. Иногда к нашей позиции относятся скептически, критикуют за нейтральность. Однако нейтралитет не следует принимать за отсутствие убежденности. Напротив, это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения. Этот выбор является нашей сильной стороной, позволяющей нам помогать преодолевать глубокие разногласия - от территориальных споров до идеологических конфликтов", - подчеркнул президент.





Акорда





В качестве примера Токаев привел содействие мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, посредничество по иранской ядерной программе, Астанинский процесс по урегулированию сирийского конфликта, а также недавнюю отправку в район Голанских высот первого самостоятельного миротворческого контингента по миссии ООН.





В то же время никакие "добрые услуги" по мирному урегулированию споров не могут заменить эффективно функционирующую систему многостороннего сотрудничества, считает президент.





Мы должны предотвращать войны, а не пытаться их прекратить. (...) Следует обновить многосторонние институты, чтобы восстановить их авторитет и вдохнуть новую жизнь в мультилатерализм, начиная с давно назревшей реформы ООН. Мы не добьемся успеха в решении этих задач без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. Это безотлагательная потребность нашего времени, отвечающая интересам подавляющего большинства человечества", - сказал Токаев.





Акорда





В преддверии Саммита будущего ООН, который состоится в сентябре 2024 года, он призвал мировое сообщество задуматься о многостороннем подходе, основанном на принципах учета всех мнений, вовлеченности и инклюзивности.





COVID-19 показал, что странам важно "строить мосты, а не стены", чтобы преодолевать общие проблемы. Пожалуй, самая разрушительная из них - ядерная угроза. Казахстан серьезно пострадал от испытаний ядерного оружия, поэтому мы будем продолжать нашу борьбу за мир, свободный от ядерных арсеналов", - заявил президент.





Он назвал сильной стороной Казахстана и Сингапура полиэтническое и многоконфессиональное общество.





По мнению главы государства, Казахстан и Сингапур могут тесно взаимодействовать в таких областях, как борьба с изменением климата, управление водными ресурсами и усилия по решению глобальной продовольственной безопасности.





Токаев пригласил всех партнеров взглянуть на регион Центральной Азии сквозь призму открывающихся возможностей.





Акорда





На мой взгляд, понятие "пересекающихся кругов друзей", которое Сингапур предложил для создания более открытой и инклюзивной региональной архитектуры на пространстве АСЕАН, вполне актуально и для Центральной Азии. Именно поэтому Центральная Азия взяла на себя инициативу по созданию формата сотрудничества С5+. Мы намерены работать вместе со всеми заинтересованными сторонами для решения актуальных региональных задач", - отметил глава Казахстана.





Он призвал укреплять партнерские отношения, основанные на взаимном уважении и общих целях, и прилагать общие усилия во имя построения более мирного и процветающего будущего для всех.





Для справки





Сингапурские лекции, организуемые Институтом Юсофа Исхака (ISEAS) с 1980 годов, предоставляют уникальную возможность для академических кругов, политологов, дипломатов и молодых ученых из первых уст услышать позицию глав государств и видных мировых политиков.