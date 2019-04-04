Казахстан и Россию связывают "нерушимые узы дружбы, союзничества и стратегического партнерства" - Токаев

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан и Россию связывают "нерушимые узы дружбы, союзничества и стратегического партнерства", заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью " Российской газете ", передает Kazakhstan Today.

Интервью состоялось накануне визита главы государства в Москву, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Я благодарен Владимиру Владимировичу Путину за приглашение в столь короткий срок после инаугурации. Это мой первый визит в качестве главы государства, и я рад возможности подтвердить нерушимые узы дружбы, союзничества и стратегического партнерства между нашими странами. Наш первый президент и национальный лидер Нурсултан Назарбаев говорил, что Казахстан и Россия - это Богом данные друг другу соседи, мы всегда будем вместе, во имя коренных интересов наших народов", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что между странами "нет вопросов, которые мы не могли бы решить в конструктивном ключе, на основе принципов добрососедства и взаимного уважения".

Казахстанско-российские отношения сегодня могут служить эталоном межгосударственных связей. Думаю, тема укрепления союзничества и стратегического партнерства наших стран будет главной на предстоящих переговорах. Мы являемся надежными союзниками по ОДКБ. У нас имеется огромный потенциал для углубления взаимодействия, в том числе по вопросам торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического, культурно-гуманитарного сотрудничества.

Россия традиционно является ведущим торговым партнером Казахстана. Двусторонний товарооборот возрастает с каждым годом и составил за 2018 год $17,6 млрд. Каждое третье предприятие с иностранным участием в Казахстане - российское, а всего их более 9 тыс.", - добавил президент РК.

Говоря о будущем евразийской интеграции, Токаев отметил, что "Казахстан последовательно поддерживал и будет поддерживать интеграционные процессы на евразийском пространстве и в более широких масштабах".

Мы надеемся на нормализацию отношений Запада с Россией. Это отвечает интересам всех государств - членов ЕАЭС и других стран, потому что усилит общий торговый потенциал Большой Евразии, оздоровит всю мировую экономическую систему. Мы считаем, что идея Большой Евразии - в широком понимании этого термина - открывает горизонты для активизации экономических связей Азии и Европы, может стать и фундаментом формирования новой системы международных отношений на евразийском пространстве", - сказал президент Казахстана.

По его мнению, "эффективные ответы на вызовы могут быть найдены через сопряжение потенциалов ОБСЕ, Совещания по мерам взаимодействия и доверия в Азии, а также Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности".

В целом несущим элементом будущей архитектуры сотрудничества должно стать раскрытие интеграционного потенциала наших стран и объединений в рамках формирования Большой Евразии, которую мы хотели бы видеть как единое евразийское пространство безопасности и процветания", - указал Токаев.

Он также ответил на вопрос издания о китайском проекте "Один пояс - один путь".

Реализация китайского проекта "Один пояс - один путь" позволит в течение десятилетия довести ежегодный торговый оборот в зоне его действия до $2,5 трлн. Участниками данной инициативы уже стали порядка 70 стран мира, в которых проживает почти 4,5 млрд человек. По инициативе Пекина создан новый международный финансовый институт - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Для Казахстана, самого крупного государства в мире, не имеющего выхода к открытому морю, но занимающего выгодное геостратегическое положение в центре Евразийского материка, этот проект имеет особое значение. Он отвечает укреплению стратегических позиций нашей страны как транзитной территории, соединяющей Запад и Восток, Север и Юг Евразийского континента. Поэтому, разделяя цели и принципы китайского проекта, с инициативой которого председатель Си Цзиньпин выступил в 2013 году в ходе своего визита в Казахстан, мы принимаем активное участие в его реализации", - сказал президент Казахстана.

Он пояснил, что Казахстан "нацелен на последовательную реализацию на своей территории задач этого мегапроекта, в том числе путем сопряжения с казахстанской программой "Нурлы жол", направленной на развитие транспортно-логистической инфраструктуры".

Новые возможности для расширения торгово-экономического, промышленного и логистического взаимодействия Китая и всего евразийского региона открывают Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" и свободная экономическая зона "Хоргос - Восточные ворота". Интеграция инициативы "Один пояс - один путь" с программами Евразийского экономического союза может придать новый импульс развитию экономики всего евразийского пространства. Казахстан и Россия станут транспортно-логистическими центрами глобального масштаба, что еще более сблизит наши государства", - подчеркнул Токаев.

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