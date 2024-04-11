Казахстан и специальный адмрайон Китая Макао подписали соглашение о безвизовом режиме

Фото: Акорда

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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В начале июля нынешнего года председатель КНР посетит Казахстан. Об этом стало известно в ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, сообщает Акорда.





Я рад участию в работе Боаоского форума. Считаю, что этот форум очень важный и заслуживает самой серьезной поддержки. Поэтому я принял решение приехать сюда и выступить на форуме. Пользуясь возможностью, я хотел бы передать слова приветствия и уважения председателю Си Цзиньпину. Мы с нетерпением ждем его государственного визита в начале июля в Казахстан. Мы убеждены, что под мудрым руководством председателя Си Цзиньпина все важные задачи будут полностью реализованы. Мы высоко ценим личный вклад господина Си Цзиньпина в укрепление добрососедства, многовековой дружбы и вечного всестороннего стратегического партнерства между нашими странами. Совместными усилиями мы выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям. Я с большой теплотой вспоминаю нашу встречу с г-ном Си Цзиньпином в Пекине. Думаю, что наши усилия, направленные на углубление и диверсификацию сотрудничества между Казахстаном и Китаем, будут успешными", - сказал президент.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все усилия сторон направлены на вывод казахско-китайских отношений на качественно новый уровень.





В целом отношения дружбы и сотрудничества с Китаем являются для нас безусловным приоритетом. Мы настраиваем все ведомства правительства работать в тесном сотрудничестве с соответствующими ведомствами КНР, чтобы развивать отношения всестороннего стратегического партнерства. Сегодня во время своего выступления я привел конкретные примеры, связанные с нашим сотрудничеством, ростом торговли, ростом инвестиций Китая в нашу экономику. Все это, конечно же, имеет очень большое значение. Пользуясь возможностью, еще раз хотел бы повторить свое приглашение лично вам посетить Казахстан с официальным визитом в качестве председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей", - отметил президент.





Чжао Лэцзи в свою очередь отметил динамичное развитие двусторонних связей.





В прошлом году председатель Си Цзиньпин и вы провели встречи в Сиане и Пекине. Были намечены новые грандиозные планы по развитию двусторонних отношений. Китайская сторона готова совместно с казахстанскими коллегами работать во исполнение важных договоренностей, достигнутых главами государств, укреплять политическое доверие и углублять практическое сотрудничество во имя достижения стратегических целей", - заявил Чжао Лэцзи.





В ходе переговоров собеседники обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также рассмотрели ход реализации совместных проектов в сферах транспорта, промышленности, туризма и др.





Дополнено 28.03.2024, 16.10





Также на полях Боаоского азиатского форума Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом.





Президент отметил, что его участие в Боаоском азиатском форуме свидетельствует о серьезном внимании ОЭСР к Азии.





Этот регион представляет собой гигантское экономическое сообщество. Казахстан также играет довольно важную роль в этом пространстве, по крайней мере, в региональном измерении. Как я уже сказал в своем выступлении на форуме, мы придаем большое значение сотрудничеству с ОЭСР. Наши представители регулярно участвуют в заседаниях комитетов ОЭСР. Мы стремимся следовать рекомендациям организации. Как вы знаете, мной поставлена цель привести экономическую политику Казахстана в соответствие с высокими стандартами ОЭСР", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Глава государства подчеркнул, что за время сотрудничества с ОЭСР Казахстан подписал ряд важных документов. Кроме того, ведется работа по присоединению к другим обязательным правовым инструментам ОЭСР.





В свою очередь Матиас Корман подтвердил приверженность организации укреплению всестороннего взаимодействия с азиатскими странами, включая Казахстан.





Я думаю, что отношения между Казахстаном и ОЭСР складываются очень хорошо. Имеется большой потенциал для их расширения и укрепления в будущем. Мне очень приятно слышать, что Казахстан намерен привести свою политику в соответствие со стандартами и передовым опытом ОЭСР. Мы готовы приложить все возможные усилия для помощи и поддержки вашей программы реформ. Мы заинтересованы в повышении уровня глобального сотрудничества в целях решения многочисленных проблем, стоящих сегодня перед нами", - отметил руководитель ОЭСР.





Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность продолжения работы по открытию регионального офиса организации в Казахстане. Он также пригласил представителей ОЭСР принять участие в предстоящем Международном форуме "Астана".