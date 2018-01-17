Казахстан окажет Сомали гуманитарную помощь

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Казахстан окажет Сомали гуманитарную помощь17.01.2018
Политика  16:46
Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Постоянный представитель Казахстана при Африканском союзе Ерлик Али принял участие в церемонии подписания Соглашения о предоставлении Казахстаном гуманитарной помощи Сомали, передает Kazakhstan Today.

Документ предусматривает выделение $215 тыс. для Комиссии Африканского союза в целях оказания гуманитарной помощи Сомали, в частности, предоставления финансовых средств для реализации двух проектов по обеспечению чистой воды на Юго-Западе Сомали.

В соответствии с условиями соглашения, казахстанская сторона совершит инспекционный визит в Сомали во второй половине 2018 года для проверки результатов исполнения указанных проектов.

"Решение о направлении гуманитарной помощи Сомали через структуры Африканского союза связано с тяжелой социально-экономической ситуацией, сложившийся в стране в результате гражданской войны и действиями террористической группировки "Аш-Шабаб". Соглашение было подписано в рамках реализации программы Казахстана по направлению добровольных взносов международным организациям по оказанию гуманитарной помощи. Кроме того, оказание гуманитарной помощи в Сомали совпадает с приоритетами работы Казахстана в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН, изложенными в Политическом обращении президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (Содействие мирному и стабильному развитию Африки)", - прокомментировали в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Также отмечается, что ситуация в Сомали входит в зону ответственности Казахстана в качестве председателя санкционного комитета Совета безопасности ООН по Сомали и Эритреи (Комитет 751/1907).

В ведомстве напомнили, что указанные проекты по обеспечению водой пострадавшего населения соответствуют четырем приоритетам казахстанской программы в СБ ООН: ядерная, водная, продовольственная и энергетическая безопасность.

Казахстан с ноября 2014 года является наблюдателем при Африканском союзе, объединяющем 55 государств континента с населением свыше 1 млрд человек.
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