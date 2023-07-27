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Казахстан окажет всемерную поддержку деятельности ООН - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН Владимиром Воронковым и исполнительным директором директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Натальей Герман, сообщает Акорда.
Президент поблагодарил делегацию ООН за участие в Центрально-Азиатском форуме по безопасности и сотрудничеству, проходящем в Астане.
Ваше участие является существенным элементом поддержки данного форума, тем более вопросы, которые были выведены в повестку этой конференции, очень важные с учетом событий, которые происходят в современном мире. Вы знаете, что наша страна абсолютно привержена Уставу Организации Объединенных Наций. Я об этом постоянно говорю на всех международных мероприятиях. Считаю, что и все остальные государства - члены ООН должны неуклонно придерживаться тех принципов, которые были заложены в Уставе Организации", - подчеркнул Токаев.
Он отметил, что для Казахстана ООН является безальтернативной универсальной международной организацией.
Мы считаем, что каждая из стран-участниц должна вносить посильный вклад в дело совершенствования ее деятельности. Мы очень высоко оцениваем деятельность Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Пользуясь возможностью, прошу Вас передать ему мои слова приветствия и наилучшие пожелания. Что касается Казахстана, то с нашей стороны будет оказана всемерная поддержка многогранной деятельности ООН. Сейчас очень много говорится о необходимости реформы Совета безопасности ООН. Мы считаем, что этот вопрос достоин самого детального обсуждения в атмосфере демократии. Каждая из стран может внести свой вклад, высказать свое мнение в отношении столь важного вопроса", - заявил глава Казахстана.
В ходе беседы были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности, противодействия террористическим угрозам.
Представители ООН высоко оценили усилия Казахстана в данной сфере и подчеркнули, что наша страна является одним из лидеров контртеррористической повестки ООН.
Владимир Воронков отметил важность проведения Форума по безопасности в Астане, который стал одной из платформ для восстановления диалога и доверия, поиска общих решений.
Сегодня в Астане проходит Центрально-Азиатский форум по безопасности и сотрудничеству, на котором обсуждают роль развивающихся государств среднего звена, сообщает "Хабар 24".
Среди участников - политологи и ведущие эксперты научно-исследовательских центров из 25 стран.
В течение двух дней пройдут дискуссии на темы глобальной безопасности в Азии, искусственного интеллекта и человеческого капитала. Соорганизатором форума выступило Министерство иностранных дел Казахстана.