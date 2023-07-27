Казахстан окажет всемерную поддержку деятельности ООН - Токаев  

Состоявшиеся переговоры в Белом доме и государственном департаменте подтвердили взаимный интерес к дальнейшей интенсификации политического диалога

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Вашингтон. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 12 по 13 июля делегация в составе первого заместителя министра иностранных дел РК Кайрата Умарова и председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса Айгуль Куспан нанесла рабочий визит в Вашингтон для проведения двусторонних встреч с американскими партнерами, в ходе которых стороны подтвердили взаимный курс на дальнейшее всемерное укрепление расширенного стратегического партнерства, сообщает пресс-служба МИД РК.





Состоявшиеся переговоры в Белом доме и государственном департаменте подтвердили взаимный интерес к дальнейшей интенсификации политического диалога по наиболее актуальным вопросам в сфере политики, безопасности и торговли.





На встречах члены делегации РК информировали американских коллег о проводимых реформах президента Касым-Жомарта Токаева, в том числе о подписании закона о возврате государству незаконно приобретенных активов. Приветствуя своевременность демократических преобразований, американская сторона заявила о неизменной поддержке и готовности содействовать их реализации в практическом плане.





Будучи признанным лидером в области ядерного разоружения и нераспространения, в переговорах казахстанская делегация обсудила подходы к реализации инициативы главы государства по созданию Международного агентства по биологической безопасности.





Основной фокус на встречах с членами конгресса, включая председателя комитета по иностранным делам палаты представителей Майкла Маккола, сопредседателей кокуса в конгрессе "Друзья Казахстана" Джимми Панетта и Роберта Адерхольта и др., был сделан на необходимости активизации установления постоянных нормальных торговых отношений между Казахстаном и США и отмены действия поправки Джексона-Веника. Стороны договорились о важности развития межпарламентских связей.





Важно также отметить потенциал партнерства KazAID с USAID. На встрече с руководством агентства стороны выразили заинтересованность в развитии Транскаспийского маршрута и энергетического перехода в Казахстане", - сообщили в МИД РК.





Члены делегации также провели ряд встреч с представителями ведущих американских аналитических центров и неправительственных организаций.