13.03.2025, 15:04 37166
Казахстан остается ключевым партнером Евросоюза в Центральной Азии - Токаев
Токаев и еврокомиссар Йозеф Сикела обсудили вопросы региональной и глобальной повестки дня
Фото: Акорда
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Европейского комиссара по международному партнерству Йозефа Сикелу, информирует Акорда.
Приветствуя высокого представителя Европейского Союза, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан придает приоритетное значение развитию всестороннего сотрудничества с ЕС - важным внешнеэкономическим и инвестиционным партнером нашей страны.
Казахстан остается ключевым партнером Евросоюза в Центральной Азии, а Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве создает прочную основу для углубления нашего многопланового взаимодействия", - заявил глава государства.
В свою очередь Йозеф Сикела поблагодарил президента за возможность встречи и отметил, что ЕС уделяет большое внимание региону.
Это моя первая значимая миссия в качестве комиссара по международному партнерству. Неслучайно я принял решение посетить все пять стран Центральной Азии. Это ясно подтверждает намерение Европейского Союза обеспечить более глубокое и устойчивое взаимодействие с Казахстаном и другими государствами региона", - сказал еврокомиссар.
Собеседники обсудили ряд практических вопросов двусторонней повестки с акцентом на реализацию уже имеющихся и новых экономических проектов по развитию транспортных коридоров, логистической инфраструктуры, устойчивой энергетики и цифровых решений.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Подтверждена обоюдная готовность к дальнейшей координации подходов на международной арене, в том числе в рамках формата "Центральная Азия - Европейский Союз".
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14.03.2025, 15:15 7341
В Казахстане стартовало IV заседание Национального курултая с участием президента
Фото: Telegram/Aqorda
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Бурабай. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане стартовало IV заседание Национального курултая с участием президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба главы государства.
Началось IV заседание Национального курултая с участием Касым-Жомарта Токаева. В зале присутствуют члены Курултая и другие делегаты. Сейчас выступают спикеры", - заявили в пресс-службе.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай, в ходе мероприятия глава государства выступит с речью, а члены Курултая выскажут свои предложения по актуальным проблемам общественной жизни.
Дополнено 14.03.2025, 15.47
Члены Национального курултая вносят значительный вклад в модернизацию страны, объединяя граждан вокруг общих созидательных целей, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Эта площадка с первых дней стала символом обновления, заложив новые стандарты общественного диалога. Там, где есть взаимное понимание и уважение, всегда будет согласие. В этом и заключается главная задача Национального курултая", - сообщил глава государства в ходе своего выступления на заседании Национального курултая.
По его словам, за три года Казахстан сильно изменилась, встав на новые рельсы развития.
Политические реформы позволили провести всесторонние преобразования. По итогам всенародного референдума были внесены поправки в Конституцию, расширены полномочия парламента, усилена подотчетность правительства, улучшена система защиты прав человека, образован Конституционный Суд, созданы условия для активного участия граждан в процессе принятия решений. Осуществлены важные реформы во многих других сферах", - сообщил президент.
Также, отметил лидер РК, через серьезную трансформацию прошли органы местной власти.
За три с лишним года корпус сельских акимов обновился на 72%. Причем каждый третий новый аким ранее не работал на государственной службе. Одним словом, в систему местной исполнительной власти стали приходить новые люди. В пилотном режиме избраны 45 акимов районов и городов областного значения. С этого года все районные акимы будут избираться гражданами напрямую. Выборы маслихатов всех уровней придали новый импульс деятельности представительной ветви власти в регионах. 90 процентов депутатов областных и районных маслихатов были избраны по одномандатным округам, то есть путем прямого голосования. Такие масштабные изменения в системе власти беспрецедентны для нашего государства", - добавил он.
12.03.2025, 19:04 49941
Президент Финляндии посетит Казахстан в октябре
Фото: Акорда
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе финской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает пресс-служба Акорды.
Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, подтвердив взаимное стремление к дальнейшему наращиванию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
В целях придания дополнительного импульса межгосударственным отношениям президент Финляндии подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в октябре 2025 года.
Стороны подчеркнули значимость координации усилий в рамках многосторонних организаций в целях обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.
12.03.2025, 14:37 56391
Вопросы глобальной безопасности обсудил глава МИД Казахстана и госсекретарь США
Также были затронуты вопросы состояния и перспектив развития расширенного стратегического партнерства
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с государственным секретарем США Марко Рубио, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
По информации ведомства, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития расширенного стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению политического диалога и экономических связей.
Также состоялся обмен мнениями по ряду ключевых международных вопросов, включая глобальную безопасность и региональную стабильность.
Главы внешнеполитических ведомств договорились поддерживать регулярные контакты для обеспечения высокой динамики двустороннего сотрудничества.
07.03.2025, 08:30 139891
Генассамблея ООН приняла резолюцию о восьмидесятой годовщине окончания Второй мировой войны Дополнено
Фото: news.un.org
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Москва. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Принята резолюция Генеральной ассамблеи ООН "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны", сообщили в посольстве РФ в РК.
В этом году мы будем праздновать восьмидесятую годовщину Победы над нацизмом, фашизмом и японским милитаризмом. В 1945 году идеалы добра, справедливости и гуманизма восторжествовали над самыми уродливыми проявлениями идеологии расового превосходства. Наш мир, Организация Объединенных Наций, ее Устав, на котором стоит современное международное право, - все это итоги этой Победы", - сказал постоянный представитель РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя.
Он отметил, что Победа досталась дорогой ценой.
Народы Советского Союза принесли в жертву 27 миллионов человек, Китай - 35 миллионов, США - около полумиллиона человек, Сербия организовала крупнейшее антифашистское сопротивление и партизанское движение в Европе. Миллионы жертв принесли другие участники антигитлеровской коалиции, которые находились не только в Европе, но и в Латинской Америке, и в Азии. Боевые действия шли и на Африканском континенте. Кроме того, сотни тысяч африканских бойцов были отправлены на европейский фронт. По возвращении домой эти герои сыграли важную роль в запуске процесса деколонизации", - сообщил Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что Победа стала возможной только благодаря беспрецедентной сплоченности держав и их народов перед лицом абсолютного зла.
Не случайно члены антигитлеровской коалиции нарекли себя Объединенными Нациями. Сегодня мы - члены международной организации, носящей именно это имя, связаны общим долгом - чтить совершенный героями подвиг и помнить как о тех, кто пал на полях сражений, так и о беспрецедентных жертвах среди гражданского населения: обо всех, кого уморили голодом, отравили в газовых камерах, расстреляли в ходе массовых казней", - подчеркнул Небензя.
По его словам, чтобы почтить память жертв Второй мировой войны, проект резолюции предусматривает проведение специального торжественного заседания Генеральной ассамблеи ООН в течение второй недели мая в 2025 году и постановляет впоследствии проводить такие заседания каждые пять лет.
Напомним, 4 марта в ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке постоянный представитель России при Организации Василий Небензя представил от имени группы основных соавторов, включая Казахстан, проект резолюции "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны". Среди соавторов резолюции помимо Казахстана - Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Китай, Сербия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Работа над резолюцией была посвящена предстоящей в этом году восьмидесятой годовщине Победы над нацизмом, фашизмом и японским милитаризмом.
Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан сделали совместное заявление в ООН. Его текст опубликован на сайте постоянного представительства Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
В этом году отмечается 80-я годовщина исторической Победы во Второй мировой войне, которая стала самой кровопролитной в истории человечества. Она унесла жизни 27 миллионов представителей многонационального народа Советского Союза, погибших на фронтах, под бомбежками, замученных в оккупации и концентрационных лагерях, умерших от холода и голода.
Напоминаем, что деяния главных нацистских преступников, несущих всю полноту ответственности за развязывание и ведение Второй мировой войны, были признаны преступными приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. В нем были подтверждены факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения. Все эти чудовищные преступления должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза. Считаем категорически недопустимым стремление героизировать нацистов и их приспешников. Любые попытки возложить равную ответственность за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз и нацистскую Германию являются аморальными и кощунственными по отношению к памяти десятков миллионов павших за освобождение мира от ужасов национал-социализма. Наш священный долг - сохранить правду об общей Победе над нацизмом, не допустить рецидивов идеологии ненависти, дискриминации на этнической, расовой или религиозной почве и других бесчеловечных деяний", - говорится в заявлении.
06.03.2025, 21:03 133766
В ОДКБ высказались о возможном вводе войск на Украину
Фото: Акорда
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Москва. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Наталья Харитонова прокомментировала информацию о возможном вводе европейских войск на Украину.
В случае введения военных контингентов европейских стран на Украину в регионе неизбежно возникнут новые риски безопасности. Это не может не беспокоить отдельные государства - члены Организации и саму Организацию тоже", - заявила Наталья Харитонова.
Она добавила, что организация готова предложить разные варианты помощи той стране, которая о такой помощи попросит.
Только в полном соответствии с уставными документами ОДКБ и в соответствии с решениями Совета коллективной безопасности ОДКБ", - добавила пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что США приостанавливают всю военную помощь Украине.
06.03.2025, 17:58 135551
Президенты Казахстана и России отметили динамичное развитие межгосударственных отношений
Фото: telegram/Aqorda
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер России Владимир Путин в ходе телефонного разговора отметили динамичное развитие межгосударственных отношений двух стран в духе дружбы, добрососедства и союзничества, сообщает пресс-служба главы государства.
Президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув успешную реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Напомним, в феврале президент Касым-Жомарт Токаев принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Стороны обсудили вопросы сотрудничества Казахстана и России по различным направлениям двустороннего партнерства и региональной безопасности.
03.03.2025, 14:56 206256
Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном составил $533 млн
Фото: primeminister.kz
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Баку. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках официального визита в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и передал ему теплые слова приветствия от главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба правительства.
Также Бектенов и премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в транспортно-логистической отрасли, развития культурно-гуманитарных связей.
В 2024 году товарооборот между двумя странами составил $533 млн. Казахстан готов нарастить поставки 130 видов несырьевых товаров в Азербайджан на сумму свыше $340 млн. Внимание уделено взаимодействию в транспортно-логистической сфере. За прошлый год объем перевозок грузов по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута вырос на 62% и достиг 4,5 млн тонн. Между железными дорогами двух стран завершена интеграция платформы Digital Trade Corridor. Стороны подтвердили намерение приложить все усилия для поднятия двустороннего товарооборота на более высокий уровень", - сообщили в пресс-службе.
По итогам встреч подписан ряд двусторонних документов.
Среди них документ по проектированию и строительству подводной оптоволоконной линии связи по маршруту Казахстан - Азербайджан. Проект имеет стратегическое значение для повышения качества и надежности связи, расширения передачи данных между Азией и Европой", - отметили в правительстве.
Стороны также обсудили взаимодействие двух стран в культурно-гуманитарной сфере. Азербайджанская сторона высоко оценила вклад Казахстана в процесс восстановления Карабаха.
28.02.2025, 18:32 284966
Встреча на космодроме: главы Минцифры и Роскосмоса обсудили совместные проекты
Особое внимание было уделено предстоящему празднованию 70-летия космодрома Байконур, которое состоится в этом году
Фото: МЦРИАП РК
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Байконур. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев и генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Баканов провели встречу на космодроме Байконур, сообщает пресс-служба МЦРИАП.
В ходе встречи участники посетили объекты комплекса и ознакомились с ходом реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек", который является стратегическим направлением в развитии космической отрасли Казахстана и России. Он направлен на создание новой пусковой инфраструктуры, обеспечивающей запуск перспективных ракет-носителей.
Особое внимание было уделено предстоящему празднованию 70-летия космодрома Байконур, которое состоится в этом году. Обсуждались основные мероприятия, посвященные юбилею, и их организационные вопросы", - отметили в ведомстве.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства в сфере космических исследований и запусков, а также в реализации совместных проектов, направленных на развитие и использование космической инфраструктуры.
Напомним, сегодня утром с космодрома стартовала ракета "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-30".
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