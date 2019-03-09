Казахстан осудил преступления, совершенные в штате Ракхайн Мьянмы

Нью-Йорк. 25 октября. Kazakhstan Today - На заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Мьянме Казахстан осудил преступления, совершенные в штате Ракхайн, и выступил за скорейшее и всеобъемлющее решение гуманитарного кризиса в этой стране с участием всего международного сообщества, передает Kazakhstan Today.





В ходе заседания СБ ООН выступил глава независимой международной миссии по установлению фактов в Мьянме Марзуки Дарусман, который рассказал о ситуации в Мьянме и продолжающихся нарушениях прав человека в отношении народности рохинджа.





Казахстан выразил серьезную обеспокоенность результатами расследования международной миссии и осудил преступления, совершенные в штате Ракхайн.





"Шокируют сообщения о вопиющих массовых и систематических нарушениях прав человека в Мьянме, включая дискриминацию по этническому и религиозному признаку, продолжающуюся масштабную депортацию и систематическое притеснение мусульман-рохинджа", - заявил заместитель Постоянного представителя Казахстана при ООН Канат Тумыш.





Представитель Казахстана отметил, что полное раскрытие информации о совершенных жестоких преступлениях и привлечение виновных к ответственности станет одной из предпосылок для возвращения мусульман-рохинджа в свои дома.





Более миллиона представителей народности рохинджа, большинство из которых составляют женщины и дети, по-прежнему вынуждены оставаться в чрезвычайно сложных условиях в лагерях беженцев в Бангладеш.





В нынешней ситуации возвращение мусульман-рохинджа в штат Ракхайн невозможно, пока власти Мьянмы не ускорят процесс создания необходимых условий, не предоставят полную гарантию безопасности, а также доступ к образованию, занятости, здравоохранению и стабильные долгосрочные источники средств к существованию", - отметил представитель Казахстана.





Казахстан высоко оценивает усилия правительства Бангладеш по оказанию помощи беженцам, предоставляющего им жилье, медикаменты, продовольствие и призывает государства-членов ООН, международные организации продолжать оказывать этой стране и беженцам рохинджа необходимую поддержку.





В апреле этого года правительство Казахстана оказало гуманитарную помощь беженцам-рохинджа, размещенным на территории вблизи города Кокс-Базар в Бангладеш, на сумму в размере 500 тысяч долларов, которая доставлена к местам их временного проживания, сообщили в пресс-службе МИД РК.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства