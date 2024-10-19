18.10.2024, 14:28 8086

Казахстан открыл почетное консульство в Мозамбике

Консульство станет ключевой площадкой для углубления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества двух стран
Казахстан открыл почетное консульство в Мозамбике
Фото: МИД РК
Мапуто. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Мозамбика, городе Мапуто, состоялась торжественная церемония открытия первого почетного консульства Республики Казахстан. Почетным консулом Казахстана в Мозамбике был назначен бизнесмен Дино Мамудо Фой.

Открытие консульства стало важным событием для двусторонних отношений между Казахстаном и Мозамбиком. В церемонии приняли участие посол Казахстана в Мозамбике Еркин Ахинжанов, представители местной общественности, деловых кругов, культурной и научной сферы, а также представители прессы, дипломатического корпуса и граждане Казахстана, проживающие в Мозамбике", - рассказали в МИД Казахстана.


Выступая на церемонии, Ахинжанов подчеркнул значимость открытия консульства, отметив, что это знаменует новый этап в развитии отношений между двумя странами. Казахский дипломат выразил уверенность, что консульство станет ключевой площадкой для углубления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, а также будет способствовать укреплению культурных и гуманитарных связей между народами Казахстана и Мозамбика.

Со своей стороны Дино Фой выразил благодарность за доверие, оказанное казахстанским правительством, и подтвердил свою готовность содействовать развитию двустороннего сотрудничества, активизировать взаимодействие в различных сферах, а также защищать права и интересы граждан Казахстана в своем консульском округе.
 
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Теги:Мозамбикконсульства

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18.10.2024, 14:47 7491

В ЕС готовы к переговорам об упрощении визового режима с Казахстаном

Казахстанская сторона ходатайствует о выдаче виз с более длительным сроком действия, а также просит сократить время оформления
В ЕС готовы к переговорам об упрощении визового режима с Казахстаном
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Европейский союз подтвердил готовность к подготовке к переговорам с Казахстаном по упрощению визового режима, сообщает schengen.news.

На этой неделе власти Европейского союза и Казахстана провели 21-ю встречу, на которой стороны подтвердили приверженность углублению сотрудничества и достижению соглашения об упрощении визового режима. Казахстанская сторона подтвердила готовность обсудить упрощение визового режима и соглашение о реадмиссии.

Казахстан стремится достичь соглашения, которое позволило бы его гражданам подавать заявления на получение шенгенских виз по упрощенным и более благоприятным правилам", - пишет издание.


Отмечается, что ранее власти Казахстана просили снизить сбор за подачу заявления на получение шенгенской визы для своих граждан. Теперь ЕС взимает сбор в размере 90 евро вместо прежних 80 евро.

Также казахстанская сторона ходатайствует о выдаче виз с более длительным сроком действия и просит сократить время оформления.

Казахстан также отметил, что он открыт для сотрудничества в деле реадмиссии своих граждан, которые находятся в ЕС нелегально.
 
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Теги:ВизаЕСупрощение
16.10.2024, 14:36 18171

Создание Большого евразийского партнерства обсудили главы правительств государств ШОС

Участники подтвердили необходимость последовательного увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах
Создание Большого евразийского партнерства обсудили главы правительств государств ШОС
Фото: t.me/sectsco
Исламабад. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 15-16 октября 2024 года в Исламабаде состоялось двадцать третье заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе заседания главы делегаций обсудили предложение о создании Большого евразийского партнерства с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных государств и многосторонних объединений.

Они также подчеркнули, что государства-члены считают важным использовать потенциалы стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в интересах формирования в регионе ШОС пространства широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия в соответствии с нормами международного права, взаимного уважения и учета национальных интересов. Вместе с тем было уделено внимание предложению о создании независимого расчетно-клирингового механизма, а также сближении платежных систем заинтересованными государствами-членами

Отметив усилия по поиску консенсуса для выработки согласованных рекомендаций для государств-членов ШОС, участники подтвердили необходимость последовательной реализации Дорожной карты государств-членов ШОС по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.

Участники отметили тектонические сдвиги в мировой экономике, характеризующиеся быстрым ростом достижений и взаимосвязанности в сферах информационных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, виртуальных/цифровых активов, электронной коммерции и т.д. Они выразили обеспокоенность в связи с обострением различных вызовов, которые приводят к сокращению инвестиционных потоков, нарушению цепочек поставок и неопределенности на мировых финансовых рынках в результате принятия протекционистских мер и других препятствий для международной торговли.

Главы правительств отметили важность продолжения совместных усилий по противодействию протекционистским торговым мерам, противоречащим нормам и правилам ВТО, а также продолжения работы над укреплением основанной на нормах и правилах ВТО недискриминационной, открытой, справедливой, инклюзивной и прозрачной многосторонней торговой системы, в основе которой лежит ВТО. Они также выступают против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые подрывают многостороннюю торговую систему и препятствуют глобальному устойчивому развитию.

Главы делегаций подчеркнули, что одностороннее применение санкций несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения.

Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтвердив поддержку инициативы Китайской Народной Республики "Один пояс, один путь" (ОПОП), отметили текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению развития Евразийского экономического союза и ОПОП.

По итогам заседания участники подписали 8 документов, включая совместное коммюнике по итогам двадцать третьего заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств - членов ШОС.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Республики Беларусь Р.А.Головченко, министр иностранных дел Республики Индии С.Джайшанкар, министр торговли, промышленности и недропользования Исламской Республики Иран Сейед Мохаммад Атабек, премьер-министр Республики Казахстан О.А.Бектенов, премьер государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян, председатель кабинета министров Кыргызской Республики А.У.Жапаров, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мохаммад Шехбаз Шариф, председатель правительства Российской Федерации М.В.Мишустин, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и премьер-министр Республики Узбекистан А.Н.Арипов.

Участники высоко оценили председательство Республики Казахстан в ШОС в 2023-2024 годах и подчеркнули важность реализации решений, принятых по итогам заседания совета глав государств - членов (СГГ) ШОС в Астане 4 июля 2024 года. Также они заявили о своей поддержке Китайской Народной Республики в качестве действующего председателя организации на 2024-2025 годы.

Следующее заседание совета глав правительств государств - членов ШОС состоится в Российской Федерации в 2025 году.
 
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Теги:ЗаседаниеШОС
15.10.2024, 19:09 24196

Токаев и Хачатурян приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Армении в Казахстане

На концерте прозвучали произведения всемирно известных армянских композиторов
Токаев и Хачатурян приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Армении в Казахстане
Фото: Акорда
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты двух государств посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Армении, который состоялся в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева, сообщает пресс-служба Акорды.

Перед началом мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян осмотрели в фойе театра фотовыставку, посвященную 100-летнему юбилею великого армянского кинорежиссера и художника Сергея Параджанова.

На концерте прозвучали произведения всемирно известных армянских композиторов Комитаса, Шарля Азнавура, Жоржа Гарваренца и Арно Бабаджаняна в исполнении Государственного джазового оркестра Армении и мастеров искусств Инги Аршакян, Гора Суджяна.

Кроме того, с 15 по 16 октября в Астане пройдут Дни армянского кино. Театр "Амазгаин" имени Соса Саркисяна представит жителям столицы спектакль "Лю-Беф", созданный по мотивам произведений Даниила Хармса.

Ранее президенты Казахстан и Армении Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян провели переговоры.
 
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Теги:АрменияПрезидентВизит
15.10.2024, 13:46 25966

Казахстан и далее готов предоставлять площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией - Токаев

Для Казахстана Армения является надежным и проверенным временем близким партнером
Казахстан и далее готов предоставлять площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстан и Армении Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян провели переговоры, сообщает пресс-служба Акорды.

Токаев отметил, что Казахстан заинтересован в выводе казахско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень.

В Казахстане очень дорожат дружественными отношениями с Арменией. К армянскому народу на казахской земле питают теплые чувства. Для Казахстана Армения является надежным и проверенным временем близким партнером. Наши народы связывают крепкие узы дружбы, общая история и схожие культурно-гуманитарные ценности. С удовлетворением отмечаю динамичное и поступательное развитие двусторонних отношений по всем направлениям", - подчеркнул Токаев.


Акорда

Он сообщил, что в этом году отмечается 25-летие подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Арменией, сформирована солидная институциональная база двусторонних отношений.

Наряду с торгово-экономическим взаимодействием активно развиваются культурно-гуманитарные связи между нашими народами. В прошлом году в Ереване состоялись Дни казахского театра в Армении. В следующем году планируется организовать Декаду культуры Казахстана в вашей стране. Сегодня мы с вами в торжественной обстановке откроем Дни культуры Армении в Казахстане", - сказал президент.


Ваагн Хачатурян поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и заявил о приверженности курсу на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.

Акорда

Я впечатлен тем прогрессом, тем развитием, которое происходит в Казахстане. Уверен, что наша дружба, наши отношения будут долголетними, потому что они имеют исторические корни. Казахстан для нас является надежным и дружественным партнером. И, конечно, хочу подчеркнуть наши успешно развивающиеся экономические отношения", - отметил президент Армении.


В ходе переговоров собеседники обсудили перспективы укрепления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной, финансовой, культурно-гуманитарной сферах, а также в области цифровизации. Рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.
 
14.10.2024, 17:47 32136

Реализация договоренностей и международная повестка: о чем говорили Токаев и Пашинян

Токаев и Пашинян обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия
Реализация договоренностей и международная повестка: о чем говорили Токаев и Пашинян
Фото: akorda.kz
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, сообщает Акорда.

Также Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, отдельное внимание было уделено качественной реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе официального визита президента Казахстана в Армению в апреле этого года.

Напомним, по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 15 октября Казахстан с официальным визитом посетит президент Армении Ваагн Хачатурян.
 
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Теги:ТокаевПашинянзвонок
13.10.2024, 09:17 47181

ШОС намерена углублять сотрудничество с АСЕАН

ШОС намерена углублять сотрудничество с АСЕАН
Фото: kabar.kg
Вьентьян. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Шанхайская организация сотрудничества намерена углублять политическое взаимодействие с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин в ходе выступления на 19-м Восточноазиатском саммите в Лаосе.

Генсек предложил странам ШОС, АСЕАН и Восточной Азии продолжать наращивать политическое взаимодействие, развивать гуманитарные обмены и стремиться к укреплению связей между государствами, а также объединить усилия для внесения большего вклада в обеспечение долгосрочной безопасности и процветания", - сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал ШОС.


Чжан Мин также отметил, что укрепление связей рассматривается в качестве приоритетного направления деятельности ШОС и организация готова развивать сотрудничество с государствами Восточной и Юго-Восточной Азии на основе консультаций, совместного достижения общего благополучия и обеспечения равного доступа всех стран к его результатам.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите "ШОС плюс" заявил, что принятый организацией план экономического развития ШОС до 2030 года открывает перспективы взаимодействия стран-участниц с такими интеграционными объединениями, как ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН.
 
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Теги:ШОСсотрудничествогенсек
12.10.2024, 14:12 58606

Президент Армении посетит Казахстан официальным визитом

Будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 15 октября Казахстан с официальным визитом посетит президент Армении Ваагн Хачатурян, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ожидается обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.
 
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Теги:АрменияПрезидентВизит
12.10.2024, 12:16 57746

Президент Казахстана поздравил короля Испании

Токаев поздравил Фелипе VI с Днем испанской нации
Президент Казахстана поздравил короля Испании
Фото: Акорда
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Испании Фелипе VI с Днем испанской нации, сообщает пресс-служба Акорды.

Как сказано в телеграмме, сегодня королевство - это сильное государство, опирающееся на высокий социально-экономический потенциал и пользующееся бесспорным авторитетом на международной арене.

Глава государства с удовлетворением отметил укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Испанией. Он выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям взаимовыгодное сотрудничество будет неизменно развиваться во благо двух народов.

Президент Казахстана пожелал королю Испании успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному испанскому народу - процветания и благополучия.
 
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Теги:ТокаевИспанияТелеграмма

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