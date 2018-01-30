Казахстан отменил постановление об оказании гуманитарной помощи Кыргызстану

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Казахстан отменил постановление об оказании гуманитарной помощи Кыргызстану30.01.2018
Политика  12:59

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев подписал постановление, отменяющее предыдущее постановление от 9 октября 2017 года "Об оказании официальной гуманитарной помощи Кыргызской Республике", передает Kazakhstan Today.

"Отменить постановление правительства Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 632 "Об оказании официальной гуманитарной помощи Кыргызской Республике", - говорится в документе.

Постановление введено в действие со дня его подписания.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2017 года Кыргызстан официально уведомил Казахстан о денонсации соглашения о выделении помощи в размере $100 млн.
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