Казахстан отменил постановление об оказании гуманитарной помощи Кыргызстану

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев подписал постановление, отменяющее предыдущее постановление от 9 октября 2017 года "Об оказании официальной гуманитарной помощи Кыргызской Республике", передает Kazakhstan Today.

"Отменить постановление правительства Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 632 "Об оказании официальной гуманитарной помощи Кыргызской Республике", - говорится в документе.

Постановление введено в действие со дня его подписания.

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