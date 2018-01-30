Казахстан отменил постановление об оказании гуманитарной помощи Кыргызстану

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев подписал постановление, отменяющее предыдущее постановление от 9 октября 2017 года "Об оказании официальной гуманитарной помощи Кыргызской Республике", передает Kazakhstan Today.
"Отменить постановление правительства Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 632 "Об оказании официальной гуманитарной помощи Кыргызской Республике", - говорится в документе.
Постановление введено в действие со дня его подписания.
Просмотров: 3436
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter