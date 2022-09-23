Казахстан отзывает голос за онлайн-выступление Зеленского на Генассамблее ООН

Фото: Акорда

НЬЮ-ЙОРК. 21 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности, который состоялся под совместным председательством Африканского союза и Европейского союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем выступлении глава государства отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является одной из самых насущных проблем, стоящих сегодня перед миром. Он подчеркнул, что с момента последней встречи в таком формате в 2019 году число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия, возросло со 135 до 345 млн человек, сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан и впредь намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для борьбы с глобальным дефицитом продовольствия.

В частности, президент подчеркнул, что наша страна продолжит выступать в качестве надежного поставщика зерна и других основных видов продовольствия.

Глава государства призвал активизировать усилия по противодействию голоду. В этом контексте он отметил готовность к расширению сотрудничества с Исламской организацией продовольственной безопасности и институтами ООН в регионе в рамках различных проектов закупок, в том числе для нужд Афганистана.

Президент выступил за реализацию Черноморской зерновой инициативы, указав на важность исключения продовольствия и удобрений из-под всех санкций и ограничений, обеспечения их поставок в беднейшие страны.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на транзитно-транспортных возможностях нашей страны, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора.

Мы ожидаем, что объем грузоперевозок через Казахстан значительно увеличится в ближайшие годы. В преддверии зимы Казахстан может смягчить имеющийся дефицит энергоресурсов и критически важных сырьевых товаров", - сказал он.

Президент отдельно остановился на вызовах, связанных с изменением климата и структурной уязвимостью продовольственных систем. Он подчеркнул, что Казахстан, являясь международным транзитным хабом, способен выстраивать глобальные устойчивые цепочки поставок.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что в тридцатые годы прошлого столетия Казахстан пережил вызванную голодом трагедию ("Ашаршылык") и поэтому в полной мере заинтересован в решении проблем продовольственной безопасности.

В мероприятии также участвовали президент Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Сенегала Маки Салл, государственный секретарь США Энтони Блинкен и другие мировые политики.





Кроме того, на полях Глобального саммита по продовольственной безопасности глава государства встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны рассмотрели перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом, уделив особое внимание развитию политического диалога и расширению торгово-экономического сотрудничества.

Лидеры с удовлетворением отметили последовательную реализацию договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента Казахстана в Брюссель в ноябре 2021 года.

Касым-Жомарт Токаев рассказал Шарлю Мишелю об основных направлениях политических и экономических реформ в Казахстане.

Глава государства и президент Европейского совета договорились поддерживать регулярные контакты.

В завершение лидер Казахстана пригласил Шарля Мишеля посетить с визитом нашу страну.